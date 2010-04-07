سد "نهم دی" زولا به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در سلماس، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی بعد از ظهر چهارشنبه در جریان بهره برداری این سد گفت: 132 میلیون مترمکعب آب با افتتاح سد مخزنی نهم دی (زولای سلماس) در سال تنظیم می شود.

نقی کریمی افزود: این میزان آب جهت آبیاری افزون بر 15 هزار و 800 هکتار از اراضی دشت سلماس و کنترل سیلاب و جلوگیری از خسارات سیل و تامین آب شرب شهرستان سلماس احداث شده است.

وی با اشاره به اعتبار هزینه شده برای ساخت این طرح بزرگ ملی خاطرنشان کرد: برای احداث و ساخت این سد بیش از 850 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

کریمی ادامه داد: این سد از نوع خاکی با هسته رسی ساخته شده که طول تاج آن 323 متر و ارتفاع آن از بستر رودخانه تا 56 متر است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی با اشاره به حجم عملیات عمرانی صورت گرفته در این طرح یادآور شد: افزون بر یک میلیون و 350 هزار مترمکعب خاکبرداری و 85 هزار متر مکعب بتن ریزی برای ساخت ان انجام شده است.

کریمی اظهار داشت: حجم مفید این سد 85 میلیون متر مکعب است که هم اکنون 22 میلیون متر مکعب ذخیره آب در پشت آن موجود است.

وی با اشاره به اجزای این سد نیز گفت: این طرح دارای تونل های انحرافی شامل دو تونل تخلیه کننده و آبیاری به مجموع بیش از 902 متر و سرریز از نوع آزاد با مقطع کنترل اوجی است.