به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از آسوشیتدپرس، کمیته بین المللی المپیک (IOC) با تایید تصمیم فیفا اعلام کرد: "مسئولان فیفا در خصوص قوانین تکنیکی این ورزش مسئول، پاسخگو و تعیین کننده هستند."

در ادامه این مطلب آمده است: "فیفا مانع انجام بازی بازیکنان با روسری است زیرا این مسئله در راستای جلوگیری از اشاعه فرهنگ سیاسی و مذهبی کشورهاست."

از سوی دیگر علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان در نامه ای به "جرومه والکه" دبیر کل فیفا نسبت به حذف تیم فوتبال نوجوانان دختر ایران از نخستین دوره المپیک نوجوانان در سنگاپور اعتراض کرد.

در این نامه که رونوشت آن برای دکتر سعیدلو معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی، اکبر آبادی معاون امور بانوان سازمان تربیت بدنی و افشارزاده دبیر کل کمیته المپیک ارسال شده است، رئیس فدراسیون مراتب اعتراض خود را اعلام کرده است.



نخستین دوره بازیهای المپیک نوجوانان قرار است طی روزهای 12 الی 25 اوت 2010 در سنگاپور برگزار شود.