استقبال آلمان از راهبرد هسته ای جدید اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "گیدو وستروله" راهبرد هسته ای جدید رئیس جمهوری آمریکا را تاریخی خواند و آن را گام مهمی برای خلع سلاح هسته ای و کنترل تسلیحاتی جهان دانست.

این سیاستمدار حزب دموکرات آزاد که در برلین سخن می گفت از حمایت دولت کشورش از راهبرد هسته ای جدید آمریکا خبر داده و خاطرنشان کرد که این اقدام می تواند آلمان را نیز بسوی از بین بردن تسلیحات هسته ای تاکتیکی سوق دهد.

به گفته وستروله، زمانی که یک قدرت هسته ای از توسعه نسل جدید کلاهکهای هسته ای منصرف شده و استفاده از سلاحهای هسته ای را محدود می کند، می توان از تاریخی بودن این اقدام سخن گفت.



قرار است راهبرد هسته ای جدید آمریکا سه شنبه هفته آینده توسط "باراک اوباما" اعلام شود.

تحلیلگران بر این باورند که با وجود جنجالهای رسانه ای آمریکا درباره راهبرد جدید اوباما، این راهبرد عملا تغییری در سیاستهای هسته ای واشنگتن ایجاد نخواهد کرد.