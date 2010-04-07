دولت با جدیت خاص طرح هدفمند کردن یارانه را دنبال می کند

به گزارش خبرنگار مهر در سلماس، علی نیکزاد عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری سلماس افزود: در صورت همکاری مجلس با دولت امسال طرح هدفمند کردن یارانه ها وارد فاز اجرایی می شود.

وی با تاکید تسریع در روند اجرای مصوبات سفر هئیت دولت بیان داشت: در مصوبات دولت سعی خواهیم کرد که واردات سیب در سال جاری با نظر استاندار آذربایجان غربی صورت بپذیرد.

وزیر مسکن و شهرسازی همچنین برای عمران و آبادانی بیشتر شهرستان سلماس به شهروندان سلماسی قول مساعد داد.

علی اکبر آقایی، نماینده مردم سلماس در مجلس نیز در این جلسه گفت: امروز با تلاش دولت و مجلس و نیز قوه قضاییه عمران و آبادانی در جای جای این کشور کاملا مشهود است.

وی افزود: باید کاری صورت گیرد که امکانات در تمام شهرهای استان متمرکز شده و از حالت منحصر به فرد بودن در مرکز استان خارج شود.

حجت الاسلام سیدمحمد موسوی، امام جمعه شهرستان سلماس نیز در این جلسه گفت: به برکت خون شهدا و نظام اکنون مسئولیت سنگینی بر عهده ماست و باید در خدمت رسانی به مردم پیش از گذشته تلاش کنیم.

وی خواستار ارائه راهکارهای ویژه دولت در زمینه از بین رفتن رکود اقتصادی در منطقه سلماس شد.

بهروز بهروز فرماندار سلماس نیز در این جلسه گفت: این شهرستان سلماس با قدمت بیش از 9 هزار ساله یکی از شهرهای قدیمی استان بوده و پتانسیل های فراوانی برای توسعه و پیشرفت در این شهرستان فراهم است.

وی، با اشاره به اینکه تاکنون 96 درصد مصوبات سفر دوره های اول و دوم رییس جمهوری به سلماس محقق شده است افزود: امید می رود در دور سوم نیز برخی مصوبات موجب آبادانی شهرستان را سبب شود.

سلماس با 185 هزار نفر جمعیت در 90 کیلومتری شمال مرکز استان واقع است.