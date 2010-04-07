اجرای طرح هادی در روستاهای آذربایجان شرقی نیازمند 300 میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، قربان محمدی عصر چهارشنبه در یک نشست خبری اضافه کرد: اکنون مهمترین مشکلات بنیاد نداشتن اعتبار است.

وی درخصوص برنامه های پیش بینی شده طرح هادی در سال جاری افزود :160 طرح هادی در سال 89 شروع خواهد شد و انتظار داریم در این میان 144 طرح به مرحله جدید برسد.

محمدی همچنین در رابطه با مسکن روستایی گفت: 200 هزار مسکن در سطح کشور احداث و مقاوم سازی شده که در این میان سهم ما 12 هزار واحد است.

وی ادامه داد: تا کنون 59 هزار و 500 واحد مسکونی اعتبار گرفته ایم که تا سال 88 به بانک های عامل معرفی شده و 38 هزار واحد مسکونی به بهره برداری رسیده است و بقیه در مراحل مختلف ساخت هستند.

وی ادامه داد: 85 درصد از این 60 هزار واحد مسکونی به لحاظ پیشرفت فیزیکی تحقق یافته است.

مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی ماده 133 قانون چهارم برنامه توسعه را تشریح کرد و گفت: این قانون که در رابطه با سند دار کردن املاک روستایی است با همکاری بنیاد مسکن و سازمان ثبت اسناد تحقق می یابد و سهم استان سالانه 22 هزار واحد است.

وی اضافه کرد: برابر با قانون چهارم توسعه موظف هستیم که روستاهای بالای 100 خانوار را خیابان کشی کنیم که در 460 روستا این طرح به مرحله اجرا رسیده است.

قربان محمدی از افزایش یک و نیم برابری اعتبار عمران روستایی خبر داد و گفت: در حال حاضر 65 درصد از روستاها تحت پوشش هستند که در سال 89 در تلاش هستیم به 85 درصد آن را برسانیم تا در مرحله بعدی این طرح را برای روزتاهای بالای 50 خانوار اجرا کنیم.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در رابطه با مسکن مهر گفت: در استان آذربایجان شرقی 47 شهر زیر 25هزار نفری وجود دارد که به لحاظ مشکلاتی که وجود دارد مسکن مهر در روستاها کمتر از شهر ها وجود دارد.

وی افزود: هفت هزار خانوار متقاضی مسکن مهر وجود داشت که پنج هزار از طریق تعاونی و 2 هزار به صورت انفرادی اقدام کرده بودند و در این میان 6هزار خانوار پروانه ساخت دریافت کرده و 450 هزار خانوار برای اخذ تسهیلات معرفی شده اند.

وی در خصوص دستاورد های خانه سازی و جاده سازی بنیاد مسکن گفت: تا کنون 20 روستا تبدیل به شهر شده و رشد جمعیت داشته است. حتی روستاهایی بوده که تبدیل به شهر شده اند از جمله چارویماق به این ترتیب باعث شده خانه سازی و جاده سازی بنیاد مسکن مهاجرت به شهرها کاهش یابد.