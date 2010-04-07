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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۸:۳۷

روسیه:

محموله جدید سوخت نیروگاه بوشهر آماده است

محموله جدید سوخت نیروگاه بوشهر آماده است

رئیس شرکت "تی وی ای ال" روسیه (تولید کننده میله های سوختی راکتورهای هسته ای) روز چهارشنبه اعلام کرد که محموله بعدی سوخت راکتور نیروگاه اتمی بوشهر آماده شده و یک سال بعد از راه اندازی راکتور به ایران تحویل داده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  خبرگزاری ریا نووستی، "یوری الِنین" که در براتیسلاوا پایتخت اسلواکی صحبت می کرد، گفت: "راکتور نیروگاه اتمی بوشهر یک سال بعد از راه اندازی به محموله جدید سوخت نیاز دارد؛ اگر راه اندازی امسال انجام شود، سوخت در سال 2011 به ایران تحویل داده خواهد شد". وی توضیح داد که نیروگاه اتمی برای کار نیاز به دو کاست سوختی دارد. محموله اول در سال 2007 تحویل شده است.

الِنین افزود: "محموله بعدی در نووسیبرسک تولید و آماده شده و  روسیه بر اساس قرارداد این سوخت را تحویل می دهد.

رییس شرکت روسی افزود: "ما با همکاران ایران دائما در تماس بوده و بهای سوخت را که در بازارهای جهان بر اساس ارزش اورانیوم و خدمات غنی سازی دائما تغییر می کند، هماهنگ می کنیم".
 
"سرگئی کرینکو" رئیس شرکت "روس اتم" پیش از این اطلاع داده بود که اولین نیروگاه اتمی ایران که توسط کارشناسان روسی ساخته می شود، تا پایان تابستان سال 2010 راه اندازی خواهد شد.
کد مطلب 1059690

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