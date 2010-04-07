باشگاه پژوهشگران جوان اهر واحد نمونه دانشگاه های آزاد کشور

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، مقصود جهانی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر یکی از باشگاه های فعال در جهت جذب نخبگان دانشگاهی بوده و محلی مناسب برای حمایت از خلاقیتهای دانشجویان و مکانی برای بهره مندی از امکانات دانشگاه در جهت شکوفایی استعدادهای دانشجویان محقق و پژوهشگر است.

وی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر در راستای ارئه خدمات مناسب برای تحقیق و پژوهش اعضاء، امکانات و تجهیزات واحد اعم از سایت اینترنت، کتابخانه، کارگاه ها و آزمایشگاه ها بصورت رایگان در اختیار اعضا بوده و این افراد می توانند بدون هیچ محدودیتی از تسهیلات ویژه ای که برای اعضاء باشگاه تدارک دیده شده استفاده کنند.

جهانی تصریح کرد: هم اکنون 136 نفر عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر هستند.

جهانی از ثبت شش اختراع جدید شامل سیستم نمک پاشی جاده ها، دستگاه مدرن جاروب خیابانها، طراحی و ساخت مبدل جهت بازیافت اتلاف حرارتی، وسیله کمک آموزشی دیجیتال برای نمایش اربیتال، ساخت ربات عملیاتی و امدادی، ساخت فاصله یاب زاویه ای، نانو آجر فوق سبک پلیمری، نفوذگر ضد آب کریستالی جهت نفوذناپذیر کردن بتن و کسب دو مدال نقره از مسابقات اختراعات ژنو، یک مدال برنز از مسابقات نورنبرگ آلمان از سوی امین پیری عضو باشگاه و کسب مقام سوم جشنواره جوان خوارزمی توسط سجاد محمودی را از دیگر فعالیتهای این باشگاه عنوان کرد.