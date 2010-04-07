پروژه گازرسانی شهر کشاورز تا هفته دولت به اتمام می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در شاهین دژ، مرتضی بختیاری عصر چهار شنبه در دیدار با مردم شهرکشاورز شهرستان میاندوآب در مسجد جامع این شهر، افزود: مصوبات دور اول و دوم سفرهای هیئت دولت باید بررسی و آسیب شناسی شده و موانع و مشکلات اجرای طرحهای مصوب رفع شوند.

وی با اشاره به رویکرد فرهنگی دولت در دور سوم سفرهای استانی، بیان داشت: مسئولان استانی و شهرستانی نیز در این راستا باید با فعال کردن مراکز و نهادهای فرهنگی زمینه جذب جوانان به این مراکز را فراهم کرده و در مقابل تهاجمات فرهنگی دشمن بیمه شوند.

وزیر دادگستری دهه چهارم انقلاب را دهه پیشرفت و ترقی عنوان کرد و اظهار داشت: شهرستان شاهین دژ با 500 شهید باید از این پیشرفت سهم زیادی را به خود اختصاص دهد.

وی با اشاره به حوادث تلخ عاشورای سال گذشته، خاطر نشان کرد: با وجود تلاش های استکبار جهانی در راستای فروپاشی، انقلاب اسلامی ایران توانست به پیشرفتهای هسته ای قابل توجهی دست یابد.

بختیاری از بین بردن مشکلات اشتغال و مسکن جوانان را از اولویتهای دولت طی سالهای آینده دانست.

نماینده مردم میاندوآب، تکاب و شاهین دژ نیز در این دیدار خواستار رفع مشکل آب و سد آجرلوی منطقه کشاورز توسط وزارت نیرو شد و افزود: در سال همت و کار مضاعف انتظار می رود با تلاش و جدیت زیاد این مشکل مردم منطقه رفع شود.

جهانبخش محبی نیا شاهین دژ را کانون نشر فرهنگ اهل بیت در استان دانست و اظهار داشت: امیدواریم بهای مجاهدت های مردم مردم در راه اعتلای دینی و مذهبی نظام اسلامی در دولت عدالت محور داده شود.