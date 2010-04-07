ویلاداران مازندران آب استان را رایگان مصرف می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین برزگر بعد از ظهر چهارشنبه در همایش همت مضاعف و کار مضاعف در سالن اجتماعات شرکت آب و فاضلاب روستایی استان در ساری افزود: این افراد 37 درصد مشترکان آب فاضلاب روستایی مازندران را تشکیل می‌دهند.

وی اظهار داشت: این تعداد مشترکان یک میلیون و 460 هزار متر مکعب آب را رایگان مصرف کردند اما به دلیل اینکه مصرف آنها توالی نداشت و پایین‌تر از میانگین مصرف بود از پرداخت آب‌بها محروم هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران خاطرنشان کرد: میزان ریالی مصرف آب‌بهای مشترکانی که معاف از پرداخت آب‌بها هستند 300 میلیون تومان در طول سال گذشته بوده است.

وی گفت: با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها مشکل این بخش حل می‌شود.

برزگر از کاهش هشت درصدی مصرف میانگین آب در سال گذشته در حوزه آب و فاضلاب روستایی مازندران خبر داد و تصریح کرد: میانگین مصرف آب باید با فرهنگ‌سازی کاهش پیدا کند.

وی اظهار داشت: میانگین سرانه مصرف در هر ماه برای هر خانوار 16.5 متر مکعب است که با فرهنگ سازی به 15.5 متر مکعب کاهش پیدا کرده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران افزود: در شرایط فعلی روند قیمت فروش آب با قیمت تمام شده تفاوت دارد که این میزان تفاوت از پرداخت آبونمان تامین نمی‌شود.

وی با بیان اینکه در جذب مشترکان نیز در سال گذشته 4 درصد رشد داشته‌ایم گفت: نداشتن هیچ مشکل مالی و عدم برگشت اعتبارات از اقدامات این شرکت در سال گذشته بوده است.



برزگر در پایان گفت: در حاضر 310 روستای مازندران فاقد آب آشامیدنی هستند.