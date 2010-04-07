ورود مسافر به مشهد با وسایل نقلیه شخصی هشت درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید مهدی امامی میبدی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در محل این سازمان افزود: این رشد وسایل نقلیه در ورودی مشهد ٥٦/٨ درصد رشد داشته است.

وی اجرای طرح محدودیت ترافیکی در نوروز ‌٨٩، در هسته مرکزی شهر مشهد را مطلوب دانست و بیان داشت: با توجه به حجم بالای زائران بارگاه منور رضوی(ع) در نوروز امسال اجرای طرح محدودیت ترافیک موجبات روانی تردد، کاهش آلودگی هوا و ایجاد امنیت خاطر برای عابران پیاده و کلیه زائران امام هشتم(ع) در هسته مرکزی شهر مشهد را به ارمغان آورد.

وی هماهنگی و همکاری همه نهادهای ذیربط را در طی مدت اجرای این طرح در نوروز امسال را مثبت ارزیابی کرد و افزود: پلیس راهنمایی و رانندگی به لحاظ تخصیص نیرو و تجهیزات لازم عملکرد بسیار مطلوبی در جریان اجرای این طرح داشته است.

امامی با اشاره به اطلاع‌رسانی وسیع صورت گرفته در قبل و همزمان با اجرای طرح برای آگاهی هر چه بیشتر زائران و شهروندان خاطر نشان کرد: با توجه به اطلاع‌رسانی در مبادی ورودی محورهای استان و همچنین از طریق استانداری‌های سراسر کشور و شبکه‎اطلاع رسانی از طریق رادیو و تلویزیون، اکثر زائران بارگاه منور رضوی(ع) از اجرای طرح اطلاع داشتند.

این مسئول در ادامه به سرویس دهی ناوگان حمل و نقل عمومی طی این مدت اشاره کرد و افزود: سرویس‌دهی چهار خط ویژه رایگان اتوبوسرانی در محدوده طرح و همچنین ‌١٢٠ ون و ‌٦٠٠ تاکسی سواری تنها در داخل محدوده باعث عملکرد بسیار مناسب ناوگان حمل و نقل عمومی در این محدوده شد.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد با اشاره به انجام نظرسنجی همزمان با اجرای طرح محدودیت ترافیکی، اظهار امیدواری کرد که با استفاده از نتایج این نظرسنجی ها شاهد اجرای هرچه مطلوبتر این طرح در دوره های آینده باشیم.