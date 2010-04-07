30 مدرسه مشهد به عنوان مروجین سلامت شناخته شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود شبستری عصر چهارشنبه درجمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر 30 مدرسه به عنوان مروجین سلامت شناسایی شده است که باید توانمندی‌های لازم در خصوص حوزه سلامت انجام پذیرد.

وی با اشاره به اینکه سازمان بهداشت جهانی امسال را به عنوان سال سلامت و شهرنشینی نام‌گذاری کرده است، اظهار داشت: دلیل نامگذاری این سال به نام سلامت و شهرنشینی، افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها‌ست که با این افزایش ممکن است سلامت شهرنشینی به خصوص حاشیه‌نشینان به خطر بیفتد.

شبستری همچنین اولین روز از هفته سلامت را به نام جامعه سالم،‌ مدارس مروج سلامت معرفی کرد.

وی بیان داشت: وجود رابطین سلامت در مدارس در حال حاضر یک روش سنتی است و دلیل شروع هفته سلامت با این نام تبدیل این شکل سنتی به شکل نو به عنوان مدارس مروجین سلامت است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه چهار گروه باید در حوزه سلامت فعالیت داشته باشند یادآور شد: این چهار گروه شامل مسوولان، کارکنان، اولیا و دانش‌آموزان است.