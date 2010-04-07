نمازخانه های بین راهی مازندران باید مناسب سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی عصر چهارشنبه در جلسه کمیته بازرسی و نظارت ستاد تسهیلات سفر مازندران در استانداری افزود: مازندران به عنوان استان علویان و شیعه پرور خاستگاه عالمان و بزرگان دینی بوده که نباید به واسطه برخی نابهنجاری های فرهنگی دستخوش ناملایمات شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اینکه باید تعدادی از اردوگاه های تفریحی و توریستی مازندران به صورت پایلوت به پایگاه فرهنگی تفریحی سالم، دینی و اعتقادی تبدیل شود تصریح کرد: ناهنجاری ها و نابسامانی های فرهنگی موجود در سفر گردشگران به مازندران باید رفع شود.

شعبان علی واحدی، مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری مازندران نیز با اشاره به برگزاری پنج جلسه کمیته بازرسی ستاد تسهیلات سفر برای بهتر برگزار شدن برنامه های نوروزی اظهار داشت: توسط بازرسان این کمیته از دستگاه های اجرایی 893 مورد بازدید در قالب 34 موضوع صورت گرفته است.

وی همچنین از بازدید بازرسان استان در ایام نوروز به میزان 98 مورد در سطح بازار خبر داد و افزود: خوشبختانه هیچ مشکل امنیتی، انتظامی و تاکتیکی نوروز 89 برای گردشگران و شهروندان استان حادث نشده است.

واحدی همچنین از اعزام 45 هزار زائر مازندرانی نوروز امسال به مناطق عملیاتی جنوب کشور اظهار داشت: دو هزار و 584 بازرس نحوه خدمات دهی کاروان های راهیان نور را به مردم بازرسی می کردند.

وی بیان داشت: بر اساس بررسی های به عمل آمده از اردوهای راهیان نور مشخص شد که 80 درصد اعزام شدگان برای نخستین بار به مناطق عملیاتی جنوب کشور سفر کرده و 65 درصد این تعداد را جوانان تشکیل می دادند که نقش اساسی در روحیه معنوی و دینی آنان گذاشته است.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری مازندران نیز در پایان از تلاش پرسنل نیروی انتظامی مازندران در جهت تامین امنیت، رفاه و تسهیل در امر ترافیک جاده های استان قدردانی کرد.