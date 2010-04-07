بازار تبریز و گنبد مقبره صفی الدین اردبیلی ثبت جهانی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در تکاب، حمید بقایی عصر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران افزود: این آثار سالجاری به عنوان آثار ملی کشور در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شدند.

وی با بیان اینکه با ثبت جهانی این دو اثر تاریخی، تعداد آثار ثبت شده میراث فرهنگی و تاریخی ملی کشور در فهرست سازمان یونسکو به 12 اثر می رسد بیان داشت: تعداد پرونده های ارسالی در خصوص میراث معنوی کشور برای ثبت در فهرست جهانی نیز به 10 پرونده خواهد رسید.

بقایی در ادامه از اختصاص 300 میلیارد ریال برای مرمت و احیای آثار باستانی کشور خبرداد و اظهار داشت: این اعتبار برای مرمت و احیای آثار باستانی در 10 هزار نقطه و مناطق تاریخی کشور اختصاص هزینه می شود که مهمترین آنها آثار باستانی و تاریخی توس، هگمتانه، فلک الافلاک و تخت سلیمان هستند.

وی در بخش دیگری از سخنانش مجموعه جهانی تخت سیلمان را نماد تمدن کهن ایرانی برشمرد بیان داشت: برای مجموعه تخت سلیمان نیز در سال جاری دو برنامه مهم از جمله تکمیل، مرمت و احیا محوطه های باستانی مجموعه و جذب سرمایه گذار بین المللی برای توسعه گردشگری در این مجموعه در نظر گرفته شده است.

مجموعه تخت سلیمان چهارمین اثر ملی کشور ثبت شده در فهرست آثار یونسکو بوده و منطقه نمونه گردشگری بین المللی محسوب می شود.