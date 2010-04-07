دستگیری باند قاچاق اعضای انسان در سرزمینهای اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، یک باند شش نفره به اتهام قاچاق اعضای بدن انسان توسط پلیس رژیم صهیونیستی دستگیر شد. در بین این افراد یک افسر ذخیره ارتش رژیم اسرائیل و دو وکیل دیده می شوند.

این افراد در ارتباط با پرونده تجارت اعضای بدن انسان در شمال سرزمینهای اشغالی که به دنبال شکایت یک زن صهیونیست افشا شد، دستگیر شده اند.

این زن 50 ساله از سوی باند مذکور برای فروش کلیه اش پیشنهادی 100 هزار دلاری دریافت کرده، اما پس از عمل جراحی چنین پولی دریافت نکرده است.

در همین حال پلیس رژیم صهیونیستی از وجود چندین پرونده مشابه مرتبط با این باند خبر می دهد. بر این اساس پلیس پس از تحقیق به شبکه بزرگی از قاچاقچیان اعضای بدن انسان برخورد کرده است که هسته اصلی آن را ماموران اطلاعاتی، قاچاقچیان و حقوقدانان اسرائیلی تشکیل می دهند.

یک مقام پلیس این رژیم در این رابطه گفت که گردانندگان این باند بزرگ نه تنها در سرزمینهای اشغالی به ویژه در شمال آن که در خارج از این منطقه، رسانه های محلی و نیز اینترنت به فعالیت مشغول هستند.