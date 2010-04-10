آغاز تجهیز گسترده تعاونیها به کدینگ کالا

عباس جوهری در گفتگو با مهر یکی از مهم ترین برنامه های سالجاری تعاونیها را اتصال به شبکه تجارت الکترونیک (ایران کد) اعلام کرد و گفت: گرفتن کد برای کالاها مقدمه ورود به فضای تجارت الکترونیک است.

1250 تعاونی، عملکرد کدینگ سال گذشته

مدیرکل تعاونیهای تولیدی و خدماتی وزارت تعاون با بیان اینکه در سال گذشته هزار و 250 تعاونی در گرایشهای مختلف موفق به دریافت کدینگ کالا شده اند، اظهار داشت: با حمایت مالی و اعتباری وزارت تعاون در سال گذشته، این تعداد تعاونی توانستند خود را به سیستم کد گذاری کالاها وصل کنند.

جوهری با ذکر اینکه در سالجاری نیز ادامه اتصال تعاونیها به کدینگ کالاها با حمایت و کمک وزارت تعاون انجام خواهد شد، افزود: از اهداف مهم سالجاری وزارت تعاون ادامه روند اتصال تعاونیها به کد کالا و افزایش تعداد تعاونیهایی است که بتوانند از خدمات این بخش استفاده کنند.

کالای بدون کد، معادل قاچاق

وی خاطر نشان کرد: در زمینه لزوم اتصال تعاونیها به کدینگ کالا، وزارت تعاون خود را ملزم به اجرای مصوبه هیئت وزیران در زمینه کد گذاری شدن کالاها می داند. بنابراین اگر این اقدامات برای تعاونیهایی که می خواهند کالاهای خود را برای فروش در بازار عرضه کنند صورت نگیرد بر اساس مصوبه، عرضه کالاها میسر نخواهد شد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون نداشتن کد کالا برای تعاونیها و البته سایر بخش ها را معادل قاچاق دانست و گفت: یکی دیگر از مهم ترین اقدامات و تلاشهای وزارت تعاون در سالجاری برای حمایت از تعاونیها، کمک به طرح ایزو دار شدن تعاونیها و مجهز شدن به استانداردهای جهانی است.

ورود ایزو به تعاونیها

به گفته جوهری، در سال گذشته وزارت تعاون کمک کرد تا 115 تعاونی بتوانند به ایزو و استانداردهای تولید مجهز شوند.وی ضمن بیان ادامه این روند در سالجاری، تاکید کرد: کمک وزارت تعاون در تامین 60 درصد از هزینه های دریافت ایزو از طرف تعاونیها و با مشارکت 40 درصدی خود تعاونیها در بحث هزینه ها، طی سالجاری نیز ادامه خواهد داشت.