معرفی ارگانهای با عملکرد نامطلوب در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمود چمنی عصر چهارشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان تبریز اظهارداشت: شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی، اداره کل تربیت بدنی، اداره کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس و اداره کل راه و ترابری عملکرد نامطلوبی داشته اند.

وی با اشاره به بازدید و ارزیابی عملکرد پروژه های عمرانی کلانشهر تبریز در سال گذشته افزود: این ارزیابی براساس شاخصهای درصد تحقیق، کیفیت اجرا، دستیابی به اهداف یکساله و نحوه ارجاع کار در سال گذشته صورت گرفته است.

فرماندار تبریز افزود: تمام ارگانها و سازمانها می توانند تا 25 فروردین ماه پیشنهادات و یا اعتراضات نهاد مربوطه را به چگونگی ارزیابی و یا رتبه بندی عملکردها به فرمانداری تبریز ارایه دهند.

چمنی بااشاره به بازدید از 13 دستگاه اجرایی و 42 پروژه استانی ادامه داد: از نظر وضعیت اجرایی هشت پروژه خاتمه یافته، 17 پروژه فعال، 13 پروژه تعطیل و چهار مورد نیز شروع نشده است.

فرماندار تبریز گفت:در مجموع ارزیابیها 32 پروژه امتیاز خوب، سه پروژه متوسط و سه پروژه امتیاز ضعیف کسب کرده اند.

چمنی در خصوص اعتبارات سال 88 نیز اظهارداشت: از محل منابع ملی 20 پروژه با اعتبار 3 هزار و 845 میلیارد ریال و از محل تملک دارایی سرمایه ای و ملی استانی 291 پروژه با 680 میلیارد ریال اعتبار به کلانشهر تبریز اختصاص داده شده بود.

وی با اشاره به دور سفر نخست رئیس جمهور به استان گفت: در این سفر 169 مصوبه تصویب شده بود که طبق آمار 96 درصد آنها عملیاتی شده است.

وی گفت: در دور دوم سفر رئیس جمهور نیز 263 مصوبه به تصویب رسید که بر اساس برآوردها 35 درصد اقدام، 37 درصد در دست اقدام، 26 درصد در حال پیگیری و 2 درصد اقدام نشده است.

فرماندار تبریز ادامه داد: در دور سوم سفر رئیس جمهوری نیز 154 مصوبه با 35 هزار میلیارد ریال اعتبار تصویب شده که یکصد مصوبه آن مربوط به کلانشهر تبریز است که بیشتر جنبه فرهنگی دارد.