ترکیه آماده ایجاد کریدور حمل و نقل و ترانزیت با ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در ماکو، مهدی غضنفری عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ماکو، افزود: با ورود به این طرح باید زیرساختهای شهری در استانهای مرزی را توسعه داد.

وی با اشاره به اینکه باید منطقه‌ای جاذب برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را فراهم کرد، بیان داشت: بدون چنین برنامه‌ای نمی‌توان جهش توسعه‌یافتگی را پیگیری کرد.

وزیر بازرگانی با اشاره به اینکه لازم است بخش خصوصی، کمیته مشترک سرمایه‌گذاری بین ماکو و شهرهای همجوار در کشورهای همسایه را ایجاد کند، اظهار داشت: علاوه بر این با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و جوان می‌توان مسیر رشد اقتصادی را طی کرد.

به گفته غضنفری با ایجاد شهرک صنعتی مشترک ایران و ترکیه، علاوه بر اینکه زمینه اشتغالزایی فراهم می شود و بخشی از سرمایه خارجی نیز جذب منطقه خواهد شد.

وی با تاکید بر بازگشت سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور به منطقه خاطر نشان کرد: باید جریان پول بخش خصوصی را به سمت شهر ماکو حرکت داد.

وی با اشاره به اینکه دولت آماده دریافت هرگونه پیشنهادات سازنده است، بیان داشت: جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از نظر ما اهمیت بسیاری دارد.

غضنفری خواستار شد جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را جزو برنامه‌های اصلی خود قرار دهد.

وی با اشاره به درخواست‌های مطرح شده از سوی اعضای شورای اداری شهر ماکو، ادامه داد: هرچند تخصیص دو درصد درآمد گمرکی برای توسعه شهر بی‌تاثیر نیست اما سرمایه‌گذاری مردمی نقش مهمی را در این راستا ایفا می‌کند.

وزیر بازرگانی با بیان اینکه با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، رابطه عرضه و تقاضا به هم نمی‌خورد، افزود: زیرا نه عرضه کاهش و نه تقاضا افزایش می‌یابد اما رفتار مردم ممکن است معادله بازار را تغییر دهد.

به گفته غضنفری، در ایام عید امسال مردم با خرید تدریجی یک پایه اصلی تنظیم بازار شدند، موضوع مهمی که هیچگاه نباید نادیده گرفته شود.

به اعتقاد وی در شرایط اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، پیش از کمک شرکت‌های تولیدکننده، توزیع‌کننده و بخش خصوصی، مردم نقش اصلی بوده و اگر آنها دچار شوک در خرید نشوند، انتظارات تورمی بوجود نمی‌آید.

غضنفری تاکید کرد: اگر مراجعه تهاجمی به بازار شکل نگیرد، روند طبیعی عرضه و تقاضا را شاهد خواهیم بود و هدفمندسازی نیز براساس اهداف برنامه‌ای خود به پیش می‌رود.

وزیر بازرگانی از اجرای قانون هدفمندسازی به عنوان شرایط جدید اقتصادی کشور نام برد و افزود: گوش دادن به بخش تحلیل‌ها و یا در پیش گرفتن برخی رفتارها باعث سو اجرا قانون می‌شود.

غضنفری بیان داشت: قانون پیش‌رو به خاطر رفاه مردم، ایجاد توسعه و شفافیت اقتصادی مصوب شده و باید آثار برکات مختص آن پدیدار شود و این مهم در صورت همراهی مردم موفقیت‌آمیز خواهد بود.

وزیر بازرگانی با اشاره به اینکه دولت دهم در کنار هدفمندسازی یارانه‌ها وظیفه خدمتگزاری برای مردم در همه استان‌ها، بویژه آذربایجان غربی را ادامه می‌دهد و از هیچ کمکی برای رفاه مردم کوتاهی نمی‌کند، خاطرنشان کرد: دولت زمانی موفق است که از توانمندی‌ها و پیشنهادات مردم بهره برده و برنامه‌ها را در راستای خواسته‌های آنها تدوین کند.

به گفته غضنفری، هدف دولت دهم رضایتمندی مردم از طریق تلاشهای ملی و بین‌المللی است.

وی با استناد به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با نام همت مضاعف و کار مضاعف تصریح کرد: نامگذاری امسال دستور کاری برای مسئولان جهت تلاش بیشتر محسوب می‌شود و اگر عقب‌ماندگی مشاهده شد باید جبران گردد.

وزیر بازرگانی گفت: پیشی گرفتن از سند چشم‌انداز برنامه 20 ساله واقعیتی است که با عملیاتی شدن همت و کار مضاعف می‌توان به آن رسید.

درخواست تخصیص 16 میلیارد تومان برای احداث فرودگاه ماکو، اختصاص دو درصد از درآمد گمرک، احداث شهرک صنعتی ایران و ترکیه، تسهیل و تسریع در اجرایی شدن منطقه آزاد تجاری و توجه بیشتر دولت به بخش فرهنگی، عملیاتی شدن مصوبات سفر دوم استانی و انتقال گاز از جمله خواسته‌های مطرح شده در این جلسه بود.