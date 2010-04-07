کاستی های ورزش کشور امسال جبران می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی سعیدلو عصر چهارشنبه در جریان بازدید از پروژه‌های عمرانی ورزشی شهرستان ارومیه اظهار داشت: در این راستا امسال 25 درصد از اعتبارات سازمان تربیت بدنی در بخش ورزش به استانها اختصاص ‌می‌یابد.

وی خواستار توجه بیشتر به ساخت اماکن ورزشی در روستاها و مناطق محروم شد و بیان داشت: حضور بیشتر رؤسای فدراسیون‌ها و معاونان سازمان در استان‌ها می‌تواند حرکت بسیار خوبی برای تعامل مطلوب در راستای ارتقای ورزش استان‌ها و به تبع آن ورزش کشور باشد.

رئیس سازمان تربیت بدنی خاطرنشان کرد: در روستاهای بالای یک هزار نفر جمعیت، حرکت ساخت و سازها باید شتاب بیشتری داشته باشد تا جوانان و نوجوانان عزیز بتوانند به ورزش بپردازند.

مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان غربی هم در این مراسم گفت: رویکرد فرهنگی سفرهای استانی رئیس جمهوری و هیئت دولت افق روشنی را برای ورزش استان رقم می‌زند.

علی ملااحمدی ادامه داد: در عرصه ورزش استان پیشنهادهایی برای تصویب در جلسه هیئت دولت در دور سوم سفر به استان آذربایجان غربی تهیه و تدوین شده است که با مصوب شدن آنها شاهد رشد و توسعه این بخش در استان خواهیم شد.

وی با بیان اینکه رویکرد سفرهای استانی در دور سوم رویکرد فرهنگی است اظهار داشت: رویکرد فرهنگی سفرهای استانی رئیس جمهوری و هیئت دولت افق روشنی را برای ورزش استان رقم می‌زند.

مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان غربی اضافه کرد: رشد و ارتقای چشمگیر سطح ورزش از نتایج فرهنگی سفرهای استانی رئیس جمهوری و هیئت دولت است.

ملااحمدی خاطرنشان کرد: ورزش در مدت چهار سال فعالیت دولت نهم و همچنین در یک سال گذشته در بخشهای مختلف عمرانی، همگانی و قهرمانی رشد و جهش خوبی داشته که بی‌شک این مسئله با عنایات ویژه و توجهات خاص رئیس جمهوری و مسئولان سازمان تربیت بدنی و مدیران ارشد استان محقق شده است.