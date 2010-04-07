ایران در صنعت سد سازی خودکفا عمل می کند

به گزارش خبرنگار مهر در سلماس، محمدرضا رحیمی عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح سد زولا و دریک در شهرستان سلماس افزود:

وی، تعداد سدهای در حال بهره برداری استان را قبل از انقلاب سه سد اعلام کرد و گفت: تنها در طول فعالیت دولت احمدی نژاد این تعداد به 10 سد رسیده است.

رحیمی خاطرنشان کرد: حجم آب ذخیره شده در سدهای کشور تا سال 84، یک هزار و 180میلیون مترمکعب بود که این رقم در دولت احمدی نژاد یک هزار و913 میلیون مترمکعب افزایش دارد.

معاون اول رئیس جمهوری تعداد طرح های آبرسانی و آبیاری را تا سال 84 به ترتیب 116میلیون مترمکعب و 484هزار هکتار اعلام کرد و بیان داشت: این ارقام در طول خدمت دولت نهم و دهم به ترتیب 111میلیون مترمکعب و 555هزار هکتار افرایش دارد.

معاون آب و آبفای وزارت نیرو نیز در این آیین با تاکید بر اینکه توسعه کشور با صرفه جویی در منابع آبی میسر است، گفت: با خودکفایی در زمینه صنایع سدسازی بزودی شاهد استقلال فنی در این زمینه هم خواهیم بود و جشن این استقلال برگزار می شود.

محمدرضا عطارزاده، اجرای طرح های آب در مناطق مرزی را از اولویت های وزارت نیرو اعلام کرد و این امر را برای محرومیت زدایی و تولید و کشاورزی موثر دانست.

وی افزود: افتتاح همزمان شبکه های سدسازی و انتقال در دستور کار وزارت نیرو است و در برخی از موارد شبکه های توزیع قبل از افتتاح سد به بهره برداری می رسد و همین امر سرعت در اجرا و تلاش مضاعف به منظور بهره برداری از طرح های آبی وزارتخانه برای افزایش رفاه مناطق مرزی است.

نماینده مردم شهرستان سلماس در مجلس نیز در این مراسم اجرای برنامه زمان بندی شده در طرح های آب وزارت نیرو را موجب صرفه جویی در هزینه و زمان این طرح ها دانست و گفت: نمونه بارز آن در بهره برداری از سد زولاست.

علی اکبر آقایی، با اشاره به سفر هیئت دولت اجرای کامل طرح های دور اول و دوم شامل تخصیص اعتبار به احداث دو منطقه آزاد و بازارچه های مرزی در شهرستان سلماس، افزایش اعتبارات شهرداری ها، بخشودگی بدهی کشاورزان منطقه، احداث بیمارستان، اجرای طرح راه آهن ارومیه - سلماس و سلماس - تبریز را از خواسته های مردم شهرستان از دولت اعلام کرد.

با بهره برداری از دو سد زولا و دریک در مجمع 22 هزار هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی آبیاری می شود.