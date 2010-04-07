موضع آیت الله سیستانی درباره دولت جدید عراق/ لزوم مشارکت همه گروهها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، آیت الله العظمی علی سیستانی مرجع عالیقدر دینی اکثریت ملت عراق بر ضرورت مشارکت همه گروهها و احزاب سیاسی در تشکیل دولت آینده این کشور تاکید کرد.



فخری کریم مشاور جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق امروز پس از دیدار با آیت الله سیستانی در شهر نجف اشرف در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت : ما نامه جلال طالبانی رئیس جمهوری را تقدیم آیت الله سیستانی کردیم که محتوای این نامه مربوط به اوضاع سیاسی عراق است.



وی افزود : طالبانی در این نامه از نقش ملی آیت الله سیستانی علاوه بر نقش مهم مرجعیتی ایشان در مرحله کنونی و حساس عراق تجلیل و به آن افتخار کرده است.



طالبانی در نامه خود با تاکید بر نقش مهم مرجعیت در مرحله کنونی که عراق به سر می برد، خاطر نشان کرده است نقش آیت الله سیستانی به سبب خطراتی که روند سیاسی عراق با آن روبرو است، یک نیاز اساسی است.



کریم گفت آیت الله سیستانی در این دیدار بر ضرورت مشارکت همه گروههای سیاسی در تشکیل دولت آتی عراق تاکید کرده و آن را برای حمایت از روند سیاسی در عراق و تثبیت آن بسیار مهم دانسته است.



مشاور رئیس جمهوری عراق خاطر نشان کرد : نقش آیت الله سیستانی یک نقشه ارشادی بوده و ایشان هرگز به طور مستقیم در سیاست دخالت نمی کنند.

رایزنی ها برای تشکیل دولت جدید در عراق همچنان وجود دارد و گروه های عراقی تاکنون به توافقی درباره انتخاب نخست وزیر دست نیافته اند.

طبق نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق، فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی 91 کرسی، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی 89 کرسی و ائتلاف ملی عراق به رهبری عمار الحکیم 70 کرسی از مجموع 325 کرسی پارلمان عراق را از آن خود کردند.

