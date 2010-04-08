۱۹ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۳۹

بخشودگی محرومیت بازیکنان تیم پیام خراسان

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی باشگاه پیام خراسان رضوی گفت: با پیگیری‌های مدیرعامل باشگاه دو بازیکن محروم پیام، قبل از بازی مقابل داماش لرستان بخشیده می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، وحید ضرابی شامگاه چهارشنبه در محل این باشگاه در جمع خبرنگاران افزود: با پیگیری‌های مدیرعامل باشگاه و ارائه مدارک مستند به کمیته انضباطی، دو بازیکن از هفت بازیکن محروم پیام، قبل از بازی مقابل داماش لرستان بخشیده می‌شوند.

معاون فرهنگی باشگاه پیام تصریح کرد: حکم رفع محرومیت پنج بازیکن دیگر نیز تا قبل از بازی با شموشک صادر می‌شود اما جریمه نقدی بازیکنان به جای خود باقی است.

وی اظهار داشت: پس از اعتراض باشگاه پیام به رای دیروز کمیته انضباطی و ارائه مستندات، پس از محرز شدن عدم تقصیر چند بازیکن در اتفاقات بازی تربیت یزد و پیام، حکم رفع محرومیت دو بازیکن تا قبل از بازی فردا صادر خواهد شد.

وی همچنین از احتمال اضافه شدن دو بازیکن سابق لیگ برتر به تیم پیام که سابقه حضور در تیم‌های استقلال و پرسپولیس را دارند خبر داد و تاکید کرد: اسامی این دو بازیکن به زودی از طریق داوود مهابادی اعلام می‌شود.

