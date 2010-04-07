موجودیت دریاچه ارومیه ضامن بقای شمالغرب کشور / اقدام دولت برای نجات دریاچه

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمود احمدی نژاد چهارشنبه در جریان دیدار با مردم شهرستان ارومیه با ابراز تاسف از وضعیت موجود پارک ملی دریاچه ارومیه افزود: این دریاچه نه تنها از زیباترین دریاچه ها و مناطق دیدنی در دنیاست بلکه حیات و بقای استانهای شمالغرب کشور در گرو موجودیت آن است.

وی با بیان اینکه این دریاچه هم اکنون در معرض آسیب جدی قرار دارد، اظهارداشت: در این راستا از دریاچه ارومیه و جزایر آن بازدید خواهم کرد و دولت طرح هایی برای برون رفت این دریاچه در دستور کار خود دارد.

احمدی نژاد با تاکید براینکه دولت هر اقدامی لازم باشد برای نجات دریاچه ارومیه انجام می دهد بیان داشت: برای تحقق این اهداف هر میزان اعتباری لازم باشد تخصیص می یابد.

وی تعامل و همکاری مردم به همراه دعا برای بارش باران را برای نجات دریاچه ارومیه دو درخواست دولت از مردم عنوان کرد و گفت: برای نجات دریاچه ارومیه باید مردم این شهرستان تمام تلاش خود را به کار گیرند چون آبی که به دریچه باید برسد در اثر مدیریت مصرف آب و صرفه جویی آن محقق می شود.

رئیس جمهوری کشورمان در ادامه خواستار برنامه ریزی مناسب و مدیریت مصرف آب از سوی مسئولان استان آذربایجان غربی شد.

احمدی نژاد امروز در راستای هشتمین سفر استانی هئیت دولت به آذربایجان غربی سفر کرده است.