افزایش سه برابری سرمایه گذاری / اجرای سیاست های اصل 44 در صنعت پتروشیمی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مسعود میرکاظمی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در ارومیه تحریم های اعمال شده بر صنعت نفت را بی تاثیر دانست و افزود: در برنامه پنجم توسعه سرمایه گذاری ها در این حوزه به بیش از سه برابر افزایش خواهد یافت.

وی در ادامه بر اجرای هرچه بیشتر سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در صنعت پتروشیمی در برنامه پنج ساله پنجم تاکید کرد و بیان داشت: وزارت نفت در آغاز برنامه پنج ساله مصمم است که زیر ساخت های لازم را برای توسعه صنعت پتروشیمی کشور را براساس اجرای کامل اصل 44 و کاهش تصدی گری دولت فراهم آورد.

میرکاظمی همچنین افزایش راندمان واحدهای پتروشیمی را از دیگر برنامه های مهم وزارت خانه نفت در برنامه پنجم توسعه عنوان کرد و افزود: شرکت های پتروشیمی باید با افزایش بهره وری قیمت تمام شده محصولات خود را متعادل کنند.

وزیرنفت در ادامه بر لزوم افزایش صنایع پایین دستی واحدهای پتروشیمی تاکید کرد وگفت: توسعه صنعت پتروشیمی فقط تولید و صدور مواد خام نیست و گسترش صنایع پایین دستی باید به طور جامع در کل واحدهای پتروشیمی کشور در مد نظر قرار گیرد.

وی در جریان سفر به شهرستان ارومیه از بخش های مختلف پتروشیمی ارومیه بازدید کرد.