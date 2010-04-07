امضای موافقتنامه انتقال پادگان لشگر 64 ارومیه به خارج از شهر

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، شهردار ارومیه شامگاه چهارشنبه در حاشیه امضای این توافقنامه در گفتگو با خبرنگاران افزود: مدیریت شهری ارومیه سالهاست که برای انتقال پادگان مزبور اقدام کرده بود و در نهایت همزمان با دور سوم سفر استانی هیئت دولت و با حضور وزرای یاد شده توافقنامه مزبور به امضا رسید.

وی اظهارداشت: براساس این توافقنامه، وزارت مسکن و شهرسازی موظف گردید زمینی را در روستای الیاس آباد از توابع شهرستان ارومیه در اولین فرصت به لشگر 64 پیاده ارومیه اختصاص دهد.

بازیان اضافه کرد: پس از اقدام وزارت مسکن و شهرسازی، با موافقت فرماندهی کل قوا کار انتقال پادگان لشگر 64 ارومیه به خارج از شهر محقق خواهد شد.

وی با بیان اینکه توافقنامه سه وزارتخانه یادشده ظرف مدت حداکثر دو ماه به انجام خواهد رسید، اظهارداشت: بدین ترتیب آزادسازی و گشایش امتداد خیابان امام خمنی (ره) در هسته مرکزی شهر ارومیه محقق می شود.

شهردار ارومیه با اشاره به اینکه توافق نامه انتقال پادگان نظامی ارتش از مرکز شهر یکی از آرزوهای دیرین شهروندان ارومیه ای بوده است، یادآور شد: بدون تردید انتقال این پادگان باعث تنفس شریان ترافیکی مرکز شهر خواهد شد و تردد بین شمال و جنوب شهر سهل تر می شود.

مساحت پادگان لشگر 64 ارومیه 25 هکتار می باشد. شهرستان ارومیه با 856 هزار نفر جمعیت، دارای پنج بخش مرکزی، انزل، سیلوانه، نازلو و صومای برادوست و پنج شهر ارومیه، قوشچی، سیلوانه، نوشین و سرو می باشد.