تیم بازرگانی گنبد میهمانش را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این مسابقه از سری بازیهای معوقه هفته دوم دور برگشت لیگ برتر باشگاههای کشور جام وحدت عصر چهارشنبه در سالن المپیک گنبد کاووس برگزار شد.

تیم بازرگانی جواهری گنبد کاووس در این مسابقه 3 بر 2 برابر تیم میهمان به پیروزی رسید و در گیم اول و چهارم این مسابقه با نتایج 26 بر 24 به نفع تیم کاله آمل پایان یافت.

شاگردان خلیل آزمون مربی تیم بازرگانی گنبد کاووس در گیمهای دوم، سوم و پنجم با نتایج، 25 بر 22، 27 ر 25 و 15 بر 9 برابر تیم میهمان به پیروزی دست یافتند.

تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبد کاووس با 26 بازی، 14 برد، 12 باخت و 40 امتیاز در رده ششم جدول و تیم کاله آمل نیز با 21 برد، 5 باخت و 47 امتیاز در رده سوم جدول قرار دارد.