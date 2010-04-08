نقاشی در سال 88 به سمت دولتی شدن رفت

جمشید حقیقت شناس، رئیس انجمن نقاشان در مورد وضعیت نقاشی در سال 88 به خبرنگار مهر گفت: در سال گذشته بخش زیادی از فعالیت‌هایی که در حوزه نقاشی صورت گرفت، به سمت دولتی شدن پیش رفت. در صورتی که سال‌های پیش از آن، اغلب حرکت‌ها و سیاست‌های تشویقی طوری بود که بخش خصوصی‌ را به سوی فعالیت بیشتر سوق می‌داد.

وی ادامه داد: در گذشته دولت با نهادهای خصوصی مشارکت می‌کرد. اینطور نبود که برگزارکننده بیشتر نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها باشد. اما در سال گذشته احساس کردیم که دولت برگزارکننده بیشتر برنامه‌های تجسمی است و نهادهای خصوصی مشارکت کمی دارند که همین مسئله باعث سردرگمی هنرمندان در مورد میزان مشارکتشان شد.

وی همچنین در مورد پیش‌بینی خود از وضعیت هنر‌های تجسمی در سال جاری عنوان کرد: اگر دولت جنبه حمایتی فعالیت‌هایش را بیشتر و از طرح‌ها حمایت کند، نتایج بهتری حاصل می‌شود.اما تا زمانی که هم پیشنهادها از سمت دولت باشد وهم دولت به عنوان برگزارکننده بیشتر جریان‌های تجسمی عمل کند، فرصت مشارکت هنرمندان کمتر پیش می‌آید.