ارتعاشات روی نیمکت ذخیره بازیکن ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، علی نقدی شامگاه چهارشنبه در خاتمه دیدار مقابل برق کرمان که با شکست 3 بر صفر تیم ارتعاشات همراه بود، گفت: بازی بدی نبود تیم کرمان خیلی خوب و ما فوق العاده بد بازی کردیم و تیم خوب همیشه برنده است.

وی افزود: متاسفانه تیم ما تنها تیمی بود که در این فصل استراحت نداشت و کمبود بازیکن و خستگی بازیکنان از جمله دلایل ضعف تیم بود.

وی یادآور شد: بچه های تیم ارتعاشات خستگی مفرط دارند و ما یار ذخیره برای تیم مان نداشتیم در نتیجه بازی را واگذار کردیم.

نقدی گفت: تیمی که نیمکت ذخیره خوبی داشته باشد برنده است درحالیکه ما بازیکن روی نیمکت نداشتیم اما برقی ها بازیکن ذخیره داشتند و از سوی دیگر یکی از دلایل برد برق بازیکنان سرعتی تیم بودند که موفقیت تیم را رقم زدند.

نقدی افزود: پاسور تیم ما همراه تیم ملی نوجوانان به ایتالیا رفته و دو بازیکن خوب تیم نیز مصدوم بودند و ما در این شرایط حساس لیگ بازی را باختیم هرچند که ما همین تیم را در تهران 3 بر صفر برده بودیم اما چون امروز روز ما نبود باختیم.

وی ادامه داد: کرمان تماشاگران خوب و فهیمی دارد که به امتیاز گیری تیمشان کمک کردند داوری بازی هم مشکلی نداشت هرچند در گیم دوم دو اشتباه به ضرر ما داشت اما در مجموع با داوری بازی مشکلی نداشتیم چرا که روی بازی تاثیر گذار نبود.

نقدی گفت: هفته آینده استراحت داریم و از دو هفته بعد باید برای نبرد پلی اف آماده باشیم تا از لیگ سقوط نکنیم.