۱۹ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۴۶

بازدید 121 هزار نفر از مناطق عملیاتی استان ایلام

ایلام - خبرگزاری مهر: بیش از 121 هزار نفر امسال از مناطق عملیاتی استان ایلام بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرمانده سپاه امیرالمومنین استان ایلام صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال نیز شاهد بازدید متعدد علاقمندان به مناطق جنگی استان ایلام بودیم.

سردار کاکی با اشاره به اینکه این میزان بازدید نسبت به پارسال 21 درصد رشد نشان می دهد افزود : 13 هزار و 856 نفر نیز از استان ایلام برای بازدید مناطق عملیاتی استان و استان خوزستان به این مناطق اعزام شده اند.

وی با اشاره به اینکه در طول 30 روز، 728 راوی برای زائرین وظیفه روایت دوران دفاع مقدس را به عهده داشتند، گفت: 100 نفر از بسیجیان هم به صورت داوطلبانه کار اسکان و کمک به آسایش زائرین را عهده دار بودند.

دبیر ستاد راهیان نور استان از عرضه محصولات فرهنگی در بین بازدیدکنندگان مناطق عملیاتی خبر داد و افزود: 50 هزار نسخه بروشور نقشه عملیاتی استان و5 هزار کتابچه معرفی فرماندهان شهید استان نیز در این مدت در بین بازدید کنندگان توزیع شد.

