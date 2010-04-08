بازدید 121 هزار نفر از مناطق عملیاتی استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرمانده سپاه امیرالمومنین استان ایلام صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال نیز شاهد بازدید متعدد علاقمندان به مناطق جنگی استان ایلام بودیم.

سردار کاکی با اشاره به اینکه این میزان بازدید نسبت به پارسال 21 درصد رشد نشان می دهد افزود : 13 هزار و 856 نفر نیز از استان ایلام برای بازدید مناطق عملیاتی استان و استان خوزستان به این مناطق اعزام شده اند .

وی با اشاره به اینکه در طول 30 روز، 728 راوی برای زائرین وظیفه روایت دوران دفاع مقدس را به عهده داشتند، گفت: 100 نفر از بسیجیان هم به صورت داوطلبانه کار اسکان و کمک به آسایش زائرین را عهده دار بودند .