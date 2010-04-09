طرح تشکیل کمیته های تخصصی فدراسیون های ورزشی تصویب شد

به گزارش خبرنگارمهر، درنشست اخیر ستاد عالی بازی های آسیایی و المپیک که به ریاست علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی، حمید سجادی معاون سازمان ، بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک و معاونان سازمان تربیت بدنی برگزارشد ، تشکیل زیرکمیته های تخصصی به عنوان بخش های مشورتی ستاد مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد فعالیت های هر رشته ورزشی در قالب این گروه های تخصصی نظارت شود.

بر همین اساس در نخستین جلسه ستاد عالی بازی های آسیایی و المپیک تشکیل کمیته های فوتبال، کمیته آنالیزحریفان و کمیته خبر رسانی به عنوان گروه های تخصصی پیشرو تعیین شدند.

در این نشست همچنین مقرر شد دبیرخانه ستاد عالی بازی های آسیایی گوانگژو و المپیک لندن از این پس زیر نظر معاونت امور ورزشی سازمان تربیت بدنی فعالیت های این ستاد را هدایت و سازماندهی کند.

در این جلسه گزارش های تحلیلی نیز در خصوص آخرین وضعیت آماده سازی تیم های اعزامی به بازی های آسیایی از سوی مسئولان کمیته ملی المپیک ارائه شد.

قرار است جلسات ستاد عالی بازی های آسیایی و المپیک از این پس به طور منظم هر 15 روز یک بار برگزار شود و وضعیت سازماندهی تیم های ورزشی و عملکرد فدراسیون ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.