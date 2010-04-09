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۲۰ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۱۹

سراجی به مهر خبر داد:

پایان مهلت ارسال مدارک کنکور ارشد پزشکی/ ثبت نام 49 هزار داوطلب

پایان مهلت ارسال مدارک کنکور ارشد پزشکی/ ثبت نام 49 هزار داوطلب

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت با اشاره به پایان مهلت ارسال مدارک ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد گروه پزشکی گفت: بیش از 49 هزار داوطلب در این دوره از آزمون ثبت نام کردند.

دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد گروه پزشکی به صورت اینترنتی صورت گرفت و داوطلبان تا 19 فروردین ماه فرصت داشتند مدارک ثبت نام را به صورت اینترنتی ارسال کنند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: بیش از 49 هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی ثبت نام کرده اند که پیش بینی می شود به دلیل ثبت نام این تعداد از داوطلبان، ظرفیت پذیرش در دانشگاهها به صورت درصدی افزایش یابد.

آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در کلیه رشته ها در روزهای 27 و 28 خردادماه سال 89 در 51 رشته و 24 شهر برگزار می شود.

کد مطلب 1059972

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