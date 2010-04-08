یک تن مواد مخدر در کرمان کشف شد

سردار محمد رضا اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در طرح نوروزی نیروی انتظامی در سال 98 ماموران نیروی انتظامی درعملیاتهای مختلف موفق به کشف یک تن انواع مواد مخدر در استان کرمان شدند.

وی افزود: طی همین مدت چهار قبضه سلاح غیر مجاز جنگی و غیر جنگی نیز در استان کشف شد.

سردار اسحاقی خاطرنشان کرد: در طول این ایام 97 تیم گشتی محسوس و 78 تیم گشتی نامحسوس نیروی انتظامی نیز بر جاده های استان نظارت داشتند و در مجموع 66 محور در کل استان تحت پوشش قرار گرفت و 47 دستگاه دوربین کنترل سرعت نیز بر ترافیک جاده ای نظارت داشت که در این راستا 25 هزار راننده خودروی متخلف در استان کرمان اعمال قانون شدند.

رئیس پلیس کرمان ادامه داد: 215 گواهینامه به د لیل حرکات مخاطره آمیز و رانندگی خطرناک پانچ و یا ضبط شدند.

وی درخصوص تعداد کشته های تصادفات نیز افزود: متاسفانه 38 تصادف منجر به فوت در این مدت روی داد که باعث جان باختن 52 نفر در استان شده است و 299 تصادف جرحی مصدومیت 488 نفر را به دنبال داشت.