اقدامات شورای شهر اراک در افزایش عوارض غیرمنطقی است

به گزارش خبرگزاری مهر در اراک، علی محصولی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: شورای شهر اراک در سال 86 با تصویب عوارضی غیرمنطقی نسبت به افزایش عوارض کسب به میزان هزار درصد اقدام کرده است که این موضوع با وجود همه تلاش های صورت گرفته برای اصلاح این عوارض بی نتیجه باقی مانده است.

وی اضافه کرد: در بدترین حالت نرخ تورم کشور به رکورد ۲۲ درصد رسیده است ولی شورای شهر اراک هزار درصد عوارض را افزایش داده است که به همه اصناف اعلام کرده ایم که کسی حق ندارد این عوارض غیرمنطقی را به شهرداری پرداخت کند.

محصولی با اشاره به اینکه مقامات ارشد استان نیز این افزایش عوارض را منطقی نمی دانند، گفت: از سوی مسئولان استان به شورای شهر اراک اعلام شده است که این تعرفه گذاری را اصلاح کند ولی شورای شهر بر اثر لجبازی حاضر به اصلاح این تعرفه ها نیست و به همین دلیل پرداخت این عوارض را از سال 86 به شهرداری از سوی اصناف ممنوع کرده ایم.

وی اضافه کرد: برای فعالیت یک واحد صنفی عوارض نباید بیش از ۵۰ هزار تومان باشد در حالی که در برخی از مجتمع های تجاری در اراک، واحدهای صنفی بین یک و نیم تا دو میلیون تومان در سال عوارض به شهرداری پرداخت می کنند که این مبلغ پرداختی غیر معقول و سبب افزایش بهای کالا و در نهایت گرانی کالاها و نارضایتی مردم می شود.

به گفته وی، شهرداری باید بر اساس میزان خدماتی که به اصناف ارائه می کند از آنان عوارض دریافت کند و اصناف نیز علاقه ای ندارند که به شهرداری بدهکار باشند و انتظار دارند بر اساس نوع خدماتی که دریافت می کنند بهای آن را بپردازند.