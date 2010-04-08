45 هزار و 829 واحد مسکونی به روستائیان کشور واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، علیرضا تابش ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: برای ساخت هریک از این واحدهای مسکونی در قالب طرح بهسازی مسکن مهر، 75 میلیون ریال تسهیلات به سازندگان روستایی پرداخت شده است.

وی با اعلام اینکه در این روز شش هزار و 317 واحد مسکونی در مناطق شهری کشور نیز به بهره برداری می رسد، اظهار داشت: این واحدهای مسکونی از محل تسهیلات بانکی و منابع داخلی بنیاد ساخته شده که در اختیار اقشار کم درآمد قرار می گیرد.

وی گفت: برای اولین بار در کشور برای 18 هزار و 103 خانوار از کپرنشینهای استانهای کرمان و هرمزگان مسکن ساخته شده که بزودی تحویل آنان قرار می گیرد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: تا کنون از 53 هزار خانوار کپرنشین این دو استان 52 هزار 691 خانوار به بانکهای دولتی جهت دریافت تسهیلات معرفی شده اند.

تابش اظهار داشت: از این تعداد خانوار کار پرداخت 42 هزار خانوار شروع شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن و شهرسازی خراسان شمالی نیز در این نشست خبری از بهره برداری سه هزار واحد مسکونی شهرهای زیر 12 هزار نفر در خراسان شمالی با حضور نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن و رئیس این بنیاد خبر داد.

سید رضا موسوی نیا بهره برداری از این پروژه ها را با همت و کار مضاعف بنیاد مسکن و شهرسازی خراسان شمالی دانست و تصریح کرد: طی سالهای آینده تلاش می کنیم پروژه های مسکن و شهرسازی را گسترش دهیم.

وی کلنگ زنی پروژه 200 واحدی مسکن و شهرسازی، افتتاح و بهره برداری از پروژه 112 واحدی مسکن شهری شهرک شاهد ولیعصر(عج)، افتتاح 120 پروژه طرحهای هادی در روستای باباامان، اهدای پنچاه هزارمین سند مالکیت روستایی، افتتاح نوزده هزارمین واحد مسکونی روستایی خراسان شمالی و اهدای پروانه اشتغال به کار ناظرین رااز مهمترین اقدامات بنیاد مسکن و شهرسازی در 19 فروردین سال جاری برشمرد.

وی بهره برداری از فاز اول بافت روستای گردشگری اسفیدان رااز دیگر اقدامات بنیاد مسکن ذکر کرد و گفت: با اقداماتی شامل سنگفرش خیابانها، کانال بندی آب، بند کشی سنگی در راستای توسعه این روستای توریستی اقدام کرده ایم.

وی اظهار داشت: اعتبارات تخصیص یافته به این روستای توریستی با 595 میلیون ریال می باشد.

مدیرکل بنیاد مسکن و شهرسازی خراسان شمالی استان خراسان شمالی را در زمینه رعایت ساخت و ساز مسکن و شهرسازی جزو استانهای برتر کشوراعلام کرد.