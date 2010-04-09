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۲۰ فروردین ۱۳۸۹، ۹:۳۵

قاسمی:

فازهای 15 و 16 پارس جنوبی 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

فازهای 15 و 16 پارس جنوبی 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

بوشهر - خبرگزاری مهر: فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا گفت: پروژه‌ فازهای 15 و 16 میدان گازی پارس جنوبی که در اختیار قرارگاه خاتم ‌الانبیا است، حدود 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سردار خدانظر قاسمی بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی 10 پروژه بزرگ در بوشهر با بیان اینکه این قرارگاه فقط پروژه‌ های بزرگ را اجرا می ‌کند و کاری با پرو‍ژه های کوچک و متوسط ندارد، اظهار داشت: براساس سیاست قرارگاه خاتم ‌الانبیا این قرارگاه در پروژه ‌های متوسط و کوچک وارد نمی شود و اجرای پروژه‌ های بزرگ را در دست می ‌گیرد.

وی اظهار داشت: با توجه به نیروهای مستعد این قرارگاه توانایی آن را دارد که بدون حضور خارجی ‌ها پروژه ‌های بزرگ را به صورت صد درصد داخلی انجام دهد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم ‌الانبیا به فعالیت‌ های بین ‌‌المللی این قرارگاه اشاره کرد و گفت: قرارگاه خاتم در کشورهای مسلمان و همسو با جمهوری اسلامی همچون افغانستان، کنیا و سریلانکا نیز پروژه‌ هایی در دست اجرا دارد.

قاسمی خاطرنشان کرد: با توجه به سبقه مناسب این قرارگاه امیدواریم در یک زمان منطقی 10 پروژه ای که عملیات اجرایی آن آغاز می شود به بهره برداری برسد.

کد مطلب 1060029

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