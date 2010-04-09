فازهای 15 و 16 پارس جنوبی 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سردار خدانظر قاسمی بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی 10 پروژه بزرگ در بوشهر با بیان اینکه این قرارگاه فقط پروژه‌ های بزرگ را اجرا می ‌کند و کاری با پرو‍ژه های کوچک و متوسط ندارد، اظهار داشت: براساس سیاست قرارگاه خاتم ‌الانبیا این قرارگاه در پروژه ‌های متوسط و کوچک وارد نمی شود و اجرای پروژه‌ های بزرگ را در دست می ‌گیرد .

وی اظهار داشت: با توجه به نیروهای مستعد این قرارگاه توانایی آن را دارد که بدون حضور خارجی ‌ها پروژه ‌های بزرگ را به صورت صد درصد داخلی انجام دهد .

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم ‌الانبیا به فعالیت‌ های بین ‌‌المللی این قرارگاه اشاره کرد و گفت: قرارگاه خاتم در کشورهای مسلمان و همسو با جمهوری اسلامی همچون افغانستان، کنیا و سریلانکا نیز پروژه‌ هایی در دست اجرا دارد .