آغاز آزمایش اصلی راه اندازی نیروگاه بوشهر همزمان با روز ملی فناوری هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود جعفری افزود: با انجام این آزمایش مرسوم به تست گرم همه تجهیزات نیروگاه اتمی در شرایط حرارتی بالا مورد سنجش قرار می گیرد .

وی با بیان اینکه همه مراحل نصب تجهیزات این نیروگاه پایان یافته است، اظهار داشت: اکنون متخصصان به صورت شبانه روزی برای راه اندازی نخستین نیروگاه اتمی کشور تلاش می کنند .

مجری طرح نیروگاه اتمی بوشهر با اشاره به اینکه پیش از این تست های 250 و 110 بار و آزمایش کره فلزی نیروگاه با موفقیت انجام شده بود، گفت: با راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده می شود.