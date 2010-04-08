آغاز آزمایش اصلی راه اندازی نیروگاه بوشهر همزمان با روز ملی فناوری هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود جعفری افزود: با انجام این آزمایش مرسوم به تست گرم همه تجهیزات نیروگاه اتمی در شرایط حرارتی بالا مورد سنجش قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه همه مراحل نصب تجهیزات این نیروگاه پایان یافته است، اظهار داشت: اکنون متخصصان به صورت شبانه روزی برای راه اندازی نخستین نیروگاه اتمی کشور تلاش می کنند.
مجری طرح نیروگاه اتمی بوشهر با اشاره به اینکه پیش از این تست های 250 و 110 بار و آزمایش کره فلزی نیروگاه با موفقیت انجام شده بود، گفت: با راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده می شود.
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