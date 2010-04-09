ساخت مولکولی که ژن چاقی را متوقف می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، ژن چاقی FTO بر روی کروموزوم 16 قرار گرفته است و مطالعات متعددی که در گذشته بر روی آن انجام گرفته نشان می دهد این ژن ارتباط قدرتمندی با افزایش وزن دارد. اما دانشمندان به تازگی تلاش برای درک عملکرد این ژن را آغاز کرده اند.

به گفته دانشمندان چینی، ژاپنی و کره ای موسسه ملی بیولوژیکی در پکن ارتباط میان این ژن و چاقی امری است که طی آزمایشها و مطالعات مختلف مسلم شده است و اکنون دانشمندان باور دارند این ژن هدفی مناسب برای درمان چاقی است و در صورتی که بتوان منع کننده فعالی را به ژن وصل کرد می توان قدمهایی را در مسیر درمان این اختلال برداشت.

مطالعات جدید نشان داده است ژن FTO تنها زمانی فعال می شود که با دی ان ای های تک رشته ای آمیخته می شوند. بر همین اساس دانشمندان قصد دارند مولکولی به وجود آورند تا بتواند این فعالیت FTO را متوقف کرده و با آزمایش بر روی موشها نتیجه آن را مورد بررسی قرار دهند.

گسترش بیماری چاقی در سرتاسر جهان رو به افزایشی خطرناک و هشدار دهنده گذاشته است. در سال 2005، 1.6 بیلیون نفر بالای 15 سال سن دارای اضافه وزن بوده و 400 میلیون نفراز چاقی رنج می بردند. این در حالی است که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده تا سال 2015 تعداد افراد مبتلا به اضافه وزن به 2.3 بیلیون نفر و تعداد افراد چاق به بیش از 700 میلیون نفر خواهد رسید.

بر اساس گزارش رویترز، چاقی یکی از عوامل اصلی مرگ پیش از تولد جنین، ابتلا به دیابت، بیماری های قلبی، حمله های قلبی، فشار خون و سرطان شناخته شده است.