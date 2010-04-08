ظرفیت تولید برق کرمانشاه تا سال 92 به 2500 مگاوات می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، عبدالعزیز کریمی بعداز ظهر پنجشنبه در جریان بازدید استاندار کرمانشاه از نیروگاه گازی 648 مگاواتی در حال احداث در محل نیروگاه بیستون کرمانشاه ، اظهارداشت: با بهره برداری از نیروگاه گازی 648 مگاواتی که هم اکنون در محوطه نیروگاه موجود بیستون در حال احداث است و همچنین نیروگاه 100 مگاواتی گازی اسلام آباد، تا پایان امسال ظرفیت تولید برق استان به هزار و 388 مگاوات می‌رسد.

وی افزود: مطابق برنامه زمان بندی، نیروگاه 484 مگاواتی سیکل ترکیبی اسلام آباد غرب نیز که توسط بخش خصوصی در حال ساخت است در سال آینده به بهره برداری می‌رسد که به این ترتیپ در پایان سال 1390 ظرفیت تولید برق استان به هزارو872 مگاوات افزایش می‌یابد.

کریمی با اشاره به در حال اجرا بودن طرح توسعه نیروگاه بیستون، گفت: واحدهای 3 و 4 بخار نیروگاه بیستون نیز در سال 1392 وارد مدار می‌شوند که با احتساب آن در پایان سال 1392، ظرفیت تولید برق استان به دوهزار و 502 مگاوات می‌رسد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر در مجموع کار احداث هزار و 862 مگاوات پروژه نیروگاهی در استان در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب خاطرنشان کرد: ساخت نیروگاه گازی کرمانشاه که شامل چهار واحد 162 مگاواتی است، از سال 1387 آغاز شده است،که بر اساس برنامه زمانبندی شده اولین واحد این نیروگاه نیمه اردیبهشت امسال به بهره برداری برسد و واحدهای بعدی نیز هر کدام با فاصله 45 روز وارد مدار می شوند.

شرایط برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان کاملا مهیا است

استاندار کرمانشاه نیز درجریان این بازدید در جمع مدیران این نیروگاه گفت: احداث نیروگاه‌های برق در توسعه استان و ایجاد اشتغال بسیار موثر است

سید دادوش هاشمی درادامه با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال همت مضاعف و کار مضاعف، گفت: باید در این سال در جهت توسعه بیش از پیش استان تلاش کنیم.

وی افزود: سال 1389 باید سال تغییر رویه‌ها باشد و از منابع عظیمی که در اختیار داریم به بهترین نحو استفاده کنیم.

هاشمی با بیان اینکه از سرمایه گذاران بخش خصوصی در استان حمایت می‌کنیم، گفت: شرایط برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان کاملا مهیاست.

استاندار کرمانشاه به موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها نیز اشاره و خاطر نشان کرد: اکنون که رییس جمهور با جسارت به این موضوع وارد شده، همه باید به ایشان در راستای اجرا این طرح که از ضروریات کشور است، کمک کنیم.