مرز رسمی پلدشت با حضور وزیر راه و ترابری افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در پلدشت، بعد از ظهر پنجشنبه با حضور حمید بهبهانی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در شهرستان پلدشت در سومین دور سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی فعالیت رسمی مرز پلدشت با جمهوری خود مختار نخجوان آغاز شد.

با رسمی شدن فعالیت مرز پلدشت مردم کشورمان می توانند با پاسپورت بین المللی از طریق این مرز، به جمهوری خودمختار نخجوان تردد کنند.

بهره برداری از مرحله نخست طرح احیا و توسعه اراضی دشت یاراوغلی پلدشت نیز از جمله پروژه های افتتاحی شهرستان پلدشت با حضور وزیر راه و ترابری بود.

این طرح با صرف 120 میلیارد ریال اعتبار و 54 کیلومتر لوله گذاری اصلی و فرعی، آب رودخانه ارس به یکهزار هکتار از اراضی بایر پلدشت منتقل می شود.

با بهره برداری از این طرح برای 350 نفر بصورت مستقیم زمینه اشتغال ایجاد شد.

در مراسم افتتاح این طرح حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری رسیدگی به مشکلات مناطق مرزی را از اولویتهای کاری دولت عنوان کرد و گفت: شهرستان پلدشت با برخورداری از دشت های حاصلخیز و منابع آب و خاک غنی در ابتدای مسیر توسعه قرار دارد و بزودی شاهد رشد و شکوفایی این شهرستان خواهیم بود.