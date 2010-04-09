دیدگاه موسع امنیت؛ گسترش موضوع به نیازها و تهدیدات زیست محیطی

در دیدگاه سنتی (دیدگاه مضیق) به امنیت موضوع امنیت "نظامی" بود و هدف مرجع امنیت هم "دولت" بود. دیدگاه موسع امنیتی هر دو حوزه را گسترش داده و موضوع امنیت را صرف تهدیدات نظامی نمی‌داند و هدف مرجع امنیت را از دایره انحصاری تهدیدات دولتها خارج می‌سازد.

مکاتب موسع استدلال می‌کنند که امنیت انسانی معنایی فراتر از دل ‌نگرانی از تهدید خشونت دارد. امنیت انسانی تنها آزادی از ترس و هراس نیست، بلکه همچنین، آزادی از احتیاج نیز است. به علاوه، به اعتقاد بعضی امنیت انسانی در شرایط توسعه نیافتگی فراتر از آزادی از احتیاج می‌رود و آزادی‌ها و ارزشهای دیگر را نیز در بر می‌گیرد.

کنش امنیتی کردن یک موضوع دارای زیانهای احتمالی و منافع بالقوه‌ای است. جنگ از صحنه روابط بین الملل محو نشده است و دولتها و جوامع در بخشهای مختلف جهان همچنان با خطرات و تهدیدات نظامی مواجه هستند. ممکن است تهدیدات جدید به آینده‌ای چنان دور تعلق داشته باشند که امنیتی کردن آنها درحال حاضر توجیه ‌ناپذیر باشد. دستور کار سیاسی سنتی امنیت نظامی معمولا با تهدیدات بلافصل یا دست کم مبرم سر و کار دارد که می‌تواند به نسبت راحت‌ تر مردم را برای رویارویی با این نوع تهدیدات بسیج کند.

تهدیدات مطرح در دستورکار بخشهای دیگری چون محیط زیست شاید واقعی باشند و ممکن است سالها یا دهه‌ها تا رسیدن به نقطه بحرانی فاصله داشته باشند. بسیج افکار عمومی برای مقابله با این گونه تهدیدات از طریق به کارگیری اصطلاحات سنتی ممکن است نتیجه معکوس بدهد. زیرا، ظرفیت و تعهد مردم معمولی (و شاید حکومت) خیلی قبل از فرا رسیدن مقطع زمانی بحرانی رو به افول خواهد گذاشت.

اگر مفهوم امنیت بیش از حد گسترش یابد ممکن است معنا و اهمیت خود را از دست بدهد. اهمیت این نکته در این است که کارآمدی سیاستگذاری را موضوعات امنیتی‌ تعیین می‌کنند که به صورت استثنایی تلقی می‌گردند. اگر همه موضوعات امنیتی شوند ممکن است امنیت حالت غیر استثنایی پیدا کند و در نتیجه امنیتی کردن از لحاظ سیاستگذاری مؤثر و مفید نباشد.

از اینرو بعضی از سنت گرایان معتقدند که تعریف گسترش یافته امنیت به از دست رفتن نقطه تمرکز آن منجر می‌شود. استفن والت این نکته را مورد بحث قرار داده است. به نظر او طرح و گنجاندن موضوعات غیر نظامی در دستورکار امنیتی "انسجام فکری و نظری" این رشته مطالعاتی را از هم می‌پاشد.

قرار دادن یک موضوع جدید در دستورکار امنیتی را می‌توان به عنوان راهبرد مؤثر گروههایی دانست که خواهان اولویت بخشی به موضوعات گسترده‌تری هستند. با این وجود انجام چنین کاری ممکن است عواقبی داشته باشد که به انحاء گوناگونی مضر و زیان‌آور باشد. تصور امنیت به این صورت با ذهنیت امنیت ملی مواجهه جویانه و نظامی گرای سنتی مجهز می‌گردد که ممکن است کاملا مناسب و مقتضی موضوع در دست بررسی نباشد.

اگر چه پایان جنگ سرد اجازه و امکان گسترش دستور کار امنیت را داد اما در مورد تعیین مرزهای مفهوم گسترده‌تر اجماعی را به بار نیاورد. از سوی دیگر انتخاب موضوعاتی که باید امنیتی شوند خود یک کنش سیاسی و هنجاری است.