دستور تکمیل بزرگترین هنرستان فنی - حرفه ای آذربایجان غربی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حمیدرضا حاج بابایی عصر پنج شنبه در جریان بازدید از این طرح دستور تبدیل درمانگاه نیمه تمام فرهنگیان ارومیه به بزرگترین هنرستان فنی و حرفه ای آذربایجان غربی به همراه یک سالن ورزشی مجهز را صادر کرد.

براساس اعلام مسئولان سازمان آموزش و پرورش آذربایجان غربی این هنرستان در سال تحصیلی 91-90 پذیرای هنرجویان رشته های فنی خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش در جریان سومین سفر استانی هیئت دولت به آذربایجان غربی سفر کرده است.

حضور در زنگ سلامت، بازدید از طرح های عمرانی استان،حضور در جلسه شورای اداری نقده، شرکت در شورای معاونین آموزش وپرورش آذربایجان غربی، دیدار با فرهنگیان از اهم برنامه های حاجی بابایی در مدت دو روز سفر به آذربایجان غربی بود.