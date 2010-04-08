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۱۹ فروردین ۱۳۸۹، ۱۸:۳۷

سردار نقدی:

والاترین خصلت شهید صیاد شیرازی حرکت در خط ولایت بود

والاترین خصلت شهید صیاد شیرازی حرکت در خط ولایت بود

رئیس سازمان بسیج مستضعفین والاترین خصلت شهید صیاد شیرازی را عشق و اطاعت محض از ولایت خواند و گفت: هیچ گاه این شهید بزرگوار کوچکترین کلام، حرکت و فکری در خلاف مسیر ولایت نداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در حاشیه مراسم بزرگداشت یازدهمین سالگرد شهادت امیر سپهبد صیاد شیرازی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آنچه که ما از شهید صیاد شیرازی دیدیم اخلاص، انضباط، جدیت و سخت کوشی بود.

وی افزود: او با همه رزمندگان صمیمی بود و وحدت معنای واقعی کلمه را بین همه رزمندگان ارتشی، سپاهی و بسیجی به وجود آورد.

سردار نقدی در بخش دیگری از سخنانش گفت: شهید صیاد شیرازی از جوانی فردی با ایمان بود و نسبت به دیگران بسیار با گذشت و فداکارانه برخورد می‌کرد.
 

کد مطلب 1060103

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