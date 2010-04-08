والاترین خصلت شهید صیاد شیرازی حرکت در خط ولایت بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در حاشیه مراسم بزرگداشت یازدهمین سالگرد شهادت امیر سپهبد صیاد شیرازی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آنچه که ما از شهید صیاد شیرازی دیدیم اخلاص، انضباط، جدیت و سخت کوشی بود.

وی افزود: او با همه رزمندگان صمیمی بود و وحدت معنای واقعی کلمه را بین همه رزمندگان ارتشی، سپاهی و بسیجی به وجود آورد.

سردار نقدی در بخش دیگری از سخنانش گفت: شهید صیاد شیرازی از جوانی فردی با ایمان بود و نسبت به دیگران بسیار با گذشت و فداکارانه برخورد می‌کرد.

