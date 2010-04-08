ساختمان میراث فرهنگی و پنجمین ایستگاه سنجش آلودگی هوا در آذربایجان غربی افتتاح شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بنای تاریخی نظمیه ارومیه که متعلق به دوره پهلوی است و در سال 79 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، در میدان انقلاب واقع شده و از نظر تاریخی یکی از ساختمانهای قدیمی و دیدنی شهر ارومیه به شمار می رود.

بهره برداری بهینه از آثار و ابنیه های تاریخی و تسهیل دسترسی مراجعان با توجه به قرار گرفتن در هسته مرکزی شهر و شناساندن آثار تاریخی از جمله اهداف استقرار ساختمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی در محل بنای تاریخی نظمیه این شهر می باشد.

برای مرمت این بنا که با کاربری فرهنگی، اداری و نیز موزه صنایع دستی آذربایجان غربی مورد استفاده قرار می گیرد، هفت میلیارد و 800 میلیون ریال هزینه شده است.

بازسازی جداره بیرونی بنا، مرمت در و پنجره های چوبی و شیروانی، رفع الحاقات، محوطه سازی، ساماندهی و اجرای تزئینات داخلی، نصب تجهیزات امنیتی و نورپردازی از مهمترین اقدامات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی در این بنای تاریخی است.

بهره برداری از پنجمین ایستگاه سنجش آلودگی هوا در آذربایجان غربی

همچنین همزمان با دور سوم سفر استانی هیئت دولت با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پنجمین ایستگاه سنجش آلودگی هوا در آذربایجان غربی افتتاح شد.

مسئول آزمایشگاه اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی در آیین افتتاح این مرکز سیار گفت: برای بهره برداری از این طرح یک میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

نادعلی بابایی افزود: این طرح توانایی سنجش چهار آیتم ذرات، گاز منوکسید کربن اسیدهای ازت و دی اکسید گوگرد را داراست.