ایمن سازی محور کندوان در سالجاری با جدیت دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار افندی زاده عصر پنج شنبه به منظور بررسی راهکارهای ارتقاء ایمنی محور ارتباطی کندوان به مازندران سفر کرده بود که از اقدامات گسترده و وسیع در زمینه ایمن سازی این محور از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور خبر داد.

وی در راهدارخانه تونل واقع در محور کندوان از این محور به عنوان یک شاهرگ حیاتی در زمینه حمل و نقل جاده ای در استان نام برد و افزود: محور تاریخی کندوان به دلیل واقع شدن در بین جاذبه های فراوان طبیعی و گردشگری باید در زمینه ارتقاء ایمنی و بهسازی آن اقدامات ویژه ای صورت پذیرد.

معاون وزیر راه و ترابری با اشاره به نام گذاری سال جدید عنوان کرد: باید در این سال جدید با تلاش و کوشش مضاعف در جهت برقراری ترددی ایمن و خدمت به هموطنان بکوشیم چراکه راه به عنوان زیربنای توسعه کشور نقش کلیدی ایفا نموده و می تواند در پیشرفت کشور سهم به سزایی داشته باشد.

وی در ادامه از اهداف و برنامه های سازمان راهداری کشور در سال جدید یاد کرد و افزود : سازمان راهداری در سال جدید در نظر دارد برنامه های خود را به صورت محوری عمل نماید بطوری که اگر در یک محور ترددی صورت می گیرد احساس شود در یک جاده هماهنگ و دارای ساختاری یکسان حرکت می کند که این مهم با برنامه ریزی ، برگزاری جلسات مشترک بین استانها و اجرای طرح و برنامه های یکسان توسط ادارات راه و ترابری استانها صورت می پذیرد.

افندی زاده خواستارتوجه ویژه در جهت اقدامات ایمن سازی محور کندوان توسط دو استان مازندران و تهران شد و خاطر نشان ساخت : کاربران حمل و نقل جاده ای که در این محور تردد می کنند باید در پایان سال ۸۹ شاهد تحولی عظیم در جهت بهسازی ـ تعریض ـ اصلاح نقاط هندسی و قوس ها و همچنین جلوگیری از ریزش کوه در این محور باشند.

وی رسیدن به این هدف را تنها در گرو به کارگیری از تجربیات و پیشنهادات مدیران ، کارشناسان دو استان و استفاده بهینه از منابع انسانی و ماشین آلات موجود راهداری دانست.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور خواستار تشکیل یک کمیته اجرایی که متشکل از کارشناسان سازمان راهداری و دو استان مازندران و تهران در جهت بررسی و ارتقاء ایمنی محور کندوان شده و اظهار داشت: باید این کمیته برنامه های اجرایی خود را به صورت منظم و مدون انجام داده تا این محور به صورت یکپارچه شاهد تغییراتی در زمینه بهسازی و ایمن سازی باشد .

وی تهیه یک نقشه دقیق از وضعیت موجود و بررسی کارهایی که می توان در این امور انجام داد را توسط این کمیته از اولویتهای کاری آنها دانست.

موسی رحیمی مدیر کل راه و ترابری استان با قدردانی از تلاش های شبانه روزی همه راهداران در ایام نوروز عنوان کرد: راه و ترابری مازندران در حال حاضر در موقعیتی قرار گرفته که مبدل به یک کارگاه بزرگ راهسازی شده از این رو باید همه مسئولین ذیربط اعم از کشوری و استانی در جهت بهسازی و ارتقاء محورهای این استان گامهای ارزنده ای بردارند.

رحیمی گفت: این اداره کل اقدامات وسیعی در سال گذشته در زمینه بهسازی و ایمن سازی این محور انجام داده که از جمله می توان به اصلاح قوس های پیچ کانی و دزدبن ، تعریض پل دزدبن ساماندهی پلیس راه کندوان ، تعمیرات اساسی ابنیه های فنی در این محور و احداث آشیانه ماشین آلات در راهدارخانه های کندوان و ولی آباد اشاره نمود.

مدیرکل راه و ترابری استان اصلاح قوس های خطرناک و همچنین حذف نقاط پرحادثه را از برنامه های اصلی این اداره کل برای این محور در سال ۸۹ عنوان و افزود: به غیر دو برنامه اصلی برای این محور در سال جاری این اداره کل در نظر دارد اقدامات گسترده دیگری از قبیل افزایش عرض سواره رو تعمیرات اساسی دیوارهای ضامن و حائل ـ مرمت شانه هاـ احداث گالری بهمن گیر ـ روکش آسفالت و همچنین رها سازی سنگهای معلق را در دستور کار خود دارد.

طول محور کندوان در حوزه راه و ترابری مازندران در حدود 78 کیلومتر است.

