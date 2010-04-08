به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله عبد الله جوادی آملی بعد از ظهر پنجشنبه در درس اخلاق خود در شرح خطبهای از نهج البلاغه گفت: جامعهای که رشد عقلانی نداشته باشد هر کسی او را به سمتی میکشاند، حتی اگر حضرت حجت(ع) امروز ظهور کنند این 7 میلیارد انسان را بر اساس عقل اداره میکنند.
وی افزود: اگر امروز میبینیم این همه افراد در رانندگی کشته میشوند و یا در دادگاهها این تعداد پرونده وجود دارد به دلیل همین مسئله است.
مرجع تقلید شیعیان در خصوص فریبنده بودن این دنیا نیز گفت: این حرف درستی نیست چرا که دنیا دار حق است و هیچ شخصی را فریب نمیدهد این انسان است که فریب میخورد.
وی با اشاره به اینکه در آخرت از گناهکاران میپرسند که چرا فریب خوردید؛ ادامه داد: حضرت علی(ع) در این باره میفرمایند: عامل بیرونی در کار نیست چرا که دنیا همه چیز را اعم از خوبی و بدی نشان میدهد و کسی که فریب آن را میخورد خیال و وهم دامنگیر عقل نظری او میشود.
جوادی آملی اظهار داشت: چنین کسی در انگیزه نیز شهوت و غضب دامنگیر عقل عملی او میشود و هدایت او را به دست میگیرد.
این استاد حوزه افزود: جهاد اکبر را فقه اکبر یا همان فلسفه، کلام و اخلاق و جهاد اصغر را فقه اصغر که به حلال و حرام میپردازد، یاری میدهد.
تخت جمشید به جای آنکه موعظه باشد شده است میراث فرهنگی
آیت الله جوادی آملی در ادامه خاطر نشان کرد: تخت جمشید به جای آنکه موعظه باشد برای مردم که افرادی با آن قدرت همه چیزشان را از دست دادند، شده است میراث فرهنگی که نشان میدهد فلان سال فلان سنگ تراش اینجا چه کرده است.
وی ادامه داد: در این باره علی(ع) میفرماید همین خانههای ویران، نشان دهنده آن است که ما باید برویم و این دنیا معبر است نه مقر.
آیت الله جوادی آملی گفت: حضرت علی(ع) این توصیهها را زمانی میکند که حاکم تمام خاورمیانه بوده است نه زمانی که خانه نشین بودهاند.
آیت الله جوادی آملی:
جامعهای که رشد عقلانی نداشته باشد به هر سمتی کشیده می شود
قم - خبرگزاری مهر: آیت الله جوادی آملی اظهار داشت: جامعهای که فاقد رشد عقلانی باشد هر کسی آن را به سمت و سویی خواهد کشاند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله عبد الله جوادی آملی بعد از ظهر پنجشنبه در درس اخلاق خود در شرح خطبهای از نهج البلاغه گفت: جامعهای که رشد عقلانی نداشته باشد هر کسی او را به سمتی میکشاند، حتی اگر حضرت حجت(ع) امروز ظهور کنند این 7 میلیارد انسان را بر اساس عقل اداره میکنند.
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