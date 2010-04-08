دریاچه ارومیه باید با روش های مناسب مجددا احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمود احمدی نژاد عصر پنج شنبه در نشست بررسی وضعیت دریاچه ارومیه با اشاره به اهمیت جلوگیری از آسیب بیش از حد به دریاچه ارومیه اظهار داشت: آسیب بیش از وضعیت کنونی دریاچه ارومیه، سه استان همجوار را از نظر سکونت و کشاورزی با مشکل مواجه می کند.

وی بیان داشت: از این رو ضرورت دارد همه امکانات و دستگاه ها برای احیای این دریاچه متفق و بسیج شوند و مسئولان باید این را بر هر کار دیگری اولویت دهند.

نشست بررسی وضعیت دریاچه ارومیه که به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد و با حضور وزیر نیرو، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست و شماری از معاونان رئیس جمهور و مسئولان استانی در محل استانداری آذربایجان غربی برگزار شد، آخرین وضعیت دریاچه ارومیه به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب برای جلوگیری از وقوع مشکل زیست محیطی در منطقه مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.

در این جلسه مقرر شد وزارت نیرو جریان آب ورودی رودخانه ها را به دریاچه مدیریت کند تا حداکثر آب در فصل مناسب وارد دریاچه شود.

همچنین وزارت نیرو موظف شد از هر منطقه دیگری که امکان انتقال آب به دریاچه ارومیه را داشته باشد اقدامات لازم را انجام دهد و از میزان آبی که به این وسیله منتقل می شود، نصف آن در اختیار خود این وزارتخانه برای کمک به توسعه کشاورزی و نصف دیگر به دریاچه هدایت شود.

استاندار آذربایجان غربی نیز موظف شد با تشکیل کارگروهی تلاش کند از امسال تمام زمین های کشاورزی استان زیر آبیاری تحت فشار قرار گیرند.

بارور کردن ابرها از دیگر تصمیمات این نشست برای نجات دریاچه ارومیه از وضعیت کنونی بود و مقرر گردید کارگروهی روند اجرای تصمیمات این نشست را پیگیری کند.