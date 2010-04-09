موج جدید ریزگردهای عربی در لرستان/ آلودگی هشت برابر حد استاندارد

مدیرکل محیط زیست استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به ورود سومین موج گرد و غبار در سال 89 به این استان، گفت: در حال حاضر متوسط میزان گرد و غبار در لرستان برابر یک هزار و 200 میکروگرم می باشد.

علی رحیم کاکاوند ادامه داد: با این اوصاف هم اکنون آلودگی هوا در این استان به ویژه شهرستان پلدختر در جوار استان خوزستان به بیش از هشت برابر حد استاندارد رسیده است.

وی آلوده ترین شهرستان استان را پلدختر عنوان کرد و یادآور شد: ریزگردهای عربی در حال حاضر به استان لرستان وارد شده اند و پیش بینی می شود پس از شهرستان پلدختر، گرد و غبار هوای دیگر شهرستانهای استان را نیز آلوده کند.

مدیرکل محیط زیست استان لرستان با اشاره به وجود گرد و غبار در آسمان برخی دیگر از شهرستانهای استان، خاطر نشان کرد: هم اکنون با توجه به شدت آلودگی، هوای لرستان بر اساس شاخص های "پی اس آی" در وضعیت "سمی و خطرناک" قرار دارد.

کاکاوند با اشاره به بارش باران در این فصل سال در لرستان، عنوان کرد: با توجه به در جریان بودن بارش باران در برخی شهرستانهای این استان پیش بینی در زمینه حرکت ریزگردهای عربی به سمت دیگر شهرستانهای استان دشوار می باشد.

وی میزان آلودگی هوای فعلی خرم آباد را حدود دو برابر حد استاندارد برآورد کرد و افزود: با توجه به بررسی های به عمل آمده توسط کارشناسان این سازمان این وضعیت غبار و آلودگی هوا حداقل تا فردا ادامه خواهد داشت.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان با بیان اینکه به دلیل ریز بودن قطر این ریزگردها احتمال ورود به سیستم خونرسانی افراد وجود دارد، یادآور شد: حدالامکان از خروج کودکان و سالمندان از منزل و قرار گرفتن در معرض آلودگی باید جلوگیری شود.

کاکاوند با بیان اینکه پدیده گرد و غبار در اقصی نقاط استان وجود دارد ولی به دلیل بارش باران نمود پیدا نکرده است، خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود میزان آلودگی هوا در این استان طی امشب و اوایل صبح فردا افزایش یابد.

به هر حال از در طول سال گذشته استان لرستان شاهد بیش از چندین موج غبار بود تا مردم این استان از بیش از 100 روز آلوده رنج ببرند و این در حالی است که هنوز چاره ای جدی در این زمینه اندیشیده نشده است.

این در حالی است که در سالجاری نیز سه موج گرد و غبار وارد آسمان استان لرستان شده است به طوریکه دومین موج ریزگردهای عربی در سالجاری با دارا بودن بیش از 30 برابر آلودگی حد استاندارد شدیدترین موج در طول یکسال گذشته بوده است.

با توجه به این اینکه منشا این گرد و غبارها در کشورهای همسایه ایران است و از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران از ۱۵ سال پیش به عضویت کنوانسیون جهانی مبارزه با بیابان زایی سازمان ملل متحد درآمده است و مطابق مفاد این کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی حد و مرز ندارد و تمامی کشورها در تعاملی منسجم و هماهنگ باید به مبارزه با بیابان زایی و توفان های شن بپردازند، ورود نهادهای بین المللی برای حل این مشکل ضروری است و شایسته است مقامات مسئول به کمک دیگر اعضا پیش از آن که میزان خسارات بحرانی شود، برای مقابله با آن چاره اندیشی کنند.

در این راستا رئیس سازمان محیط زیست کشور در اظهارات روز گذشته خود در ارومیه عنوان کرد: هشتم اردیبهشت ماه جلسه مشترک بررسی ریزگردها با حضور وزرای محیط زیست کشورهای ترکیه، عراق، اردن، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران و معاون محیط زیست سازمان ملل در کشور ترکیه برگزار می شود.

محمد جواد محمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه در خصوص مشکلات گرد و غبار کشورهای عربی اظهارداشت: در این نشست کشورهای مذکور در خصوص مدیریت مناسب منابع آبی و تامین حق آبه تالاب های کشورهای منطقه بحث و بررسی و توافقنامه هایی به امضا خواهند رساند.

وی 55 درصد مشکل ریزگردهای عربی را مربوط به کشور عراق، 30 درصد کشور سوریه و اردن و بخش دیگر را نیز مربوط به کشورهای شمال آفریقا و عربستان دانست و تصریح کرد: در این راستا مذاکرات ایران با کشور عراق شروع شده است و برای رفع مشکل در مناطق جنوبی عراق 100 نفر از نیروهای محیط زیست عراق تخت آموزش توسط ایران قرار می گیرند.

به هر حال امید می رود رایزنی ها در نشست هشتم اردیبهشت ماه زمینه ساز چاره اندیشی برای رفع چالش ریزگردهای عربی باشد چرا که میزان خسارات در پی بروز این پدیده روز به روز در حال افزایش است.