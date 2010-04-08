به گزارش خبرنگار مهر، در حساس‌ترین دیدار از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور از ساعت 17 امروز تیم‌های ذوب آهن اصفهان و استیل آذین تهران مقابل هم صف آرایی کردند. این بازی جذاب و تماشایی که 120 دقیقه به طول انجامید در ضربات پنالتی به برتری 4 بر3 تیم ذوب آهن اصفهان انجامید.

جدال ذوب آهن - استیل آذین در پایان وقت‌های معمول و اضافه نتیجه‌ای جز تساوی بدون گل به همراه نداشت تا در ضربات پنالتی دو تیم جدالی تازه را برای کسب نتیجه آغاز کنند. در ضربات پنالتی این تیم اصفهانی بود که توسط حسن اشجاری، احمد محمدپور، سیدمحمد حسینی و محسن مسلمان به گل رسید تا گل‌های علی کریمی، فریدون زندی و میثم خسروی بی ثمر بماند. در ضربات پنالتی رضا نوروزی و مهدی مهدوی کیا از تیم استیل آذین و محمدرضا خلعتبری از تیم ذوب آهن ناکام ماندند تا از این حیث چهره‌های ویژه بازی لقب بگیرند.

تیم ذوب آهن در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور برابر برنده بازی مس رفسنجان - فولادگستر کوثر تبریز صف آرایی خواهد کرد.

قضاوت دیدار تیم‌های ذوب آهن اصفهان - استیل آذین تهران برعهده محسن ترکی بود. او در این بازی به محمدرضا طهماسبی و محمد قاضی از تیم ذوب آهن و حمیدرضا شرفی، کاظم برجلو و رضا نوروزی از تیم استیل آذین تهران کارت زرد نشان داد.

در آخرین دیدار از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور عصر فردا (جمعه) تیم‌های مس رفسنجان و فولادگسترکوثر تبریز در ورزشگاه شهدای نوش آباد رفسنجان به مصاف هم خواهند رفت.