خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و ادب: این کتاب کوششی برای به‌ دست دادن گزارشی تا حد امکان ساده مبتنی بر یک طرح تاریخی با هدف آموزشی و زبانی غیر فنی است.



"ادب پهلوانی" از چهار فصل اصلی با عنوانهای "ادب عصر اساطیری-پهلوانی"، "عصر گاثاها: افول عصر پهلوانی"، "عصر تاریخی: دنیای ماد و هخامنشی" و "میراث اشکانی: عصر تکوین حماسه ملی ایران" تشکیل شده‌ است.

موذن جامی در مقدمه کتاب نوشته ‌است: خزانه ادب و فرهنگ باستانی ایران چندان غنی است که هر ساله با وجود همه محدودیتهای آکادمیک و فقدان مشوقهای ضروری برای شناخت ادب دیرینه این مرز و بوم، ده‌ها مقاله و رساله منتشر می‌شود که خود از عظمت کار حکایت دارد.

وی در بخشی دیگر از این مقدمه در پاسخ به این سوال که "چه اهمیت دارد که ایرانیان شناخت به نسبت روشنی از میراث باستانی خود داشته باشند؟" عنوان کرده‌ است: مسائل ایران باستان به هر دلیل که باشد امروزه بخشی از اندیشه و دغدغه ماست. از محتوای پیام زرتشت تا رابطه دین بهی با دین یهودی، از نقش آتش تا فلسفه سهرودی، از عرفان مانی تا فلسفه زن ستیزی، از اسکندر گجستگ تا هلنیسم یونانی، از میراث ساسانی در خلافت اسلامی تا نقش مهر در فرهنگ مسیحی و ده‌ها مسئله دیگر که بسا با زندگی امروز ما پیوند دارد هنوز پاسخهای معتبری که فراگیر باشد نیافته ‌است.

مخاطب اصلی کتاب "ادب پهلوانی" دانشجویان علاقه‌مند به سرشت و سرگذشت ادب دیرینه ایران و همچنین هر کتابخوانی است که مدتی کوشیده ‌است با خودآموزی جواب ابهامها و پرسشهایی را درباره گوشه‌هایی از فرهنگ و دین و ادب ایران پیش از اسلام پیدا کند که احتمالاً در این کتاب پاسخی برای آن یا نقطه شروعی برای پاسخگویی به آن خواهد یافت.