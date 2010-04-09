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۲۰ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۱۲

مشاور فرهنگی رئیس جمهوری از آق قلا بازدید کرد

گرگان - خبرگزاری مهر: حیدر محمدی مشاور فرهنگی و بازرس ویژه ریاست جمهوری از بخشهای مختلف شهرستان آق قلا در گلستان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حیدر محمدی، عصر پنجشنبه در دیدار با رئیس اداره تبلیغات اسلامی آق قلا، از نزدیک از فعالیت های این نهاد بازدید کرد.

در این بازدید، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آق قلا وحدت در بین گلستانی ها را مثال زدنی توصیف کرد و گفت: اتحاد و همبستگی اساس و اصل اسلام و رمز موفقیت همه مسلمین جهان است.
 
حجت الاسلام محمد شیخی افزود: امروز با توجه به موقعیت حساس جهان، وحدت بین شیعه وسنی یکی از واجبات است زیرا امروز کفار در واقع وحدت بین شیعه و سنی را نشانه گرفته اند.
 
به گفته وی، وحدت اصل و اساس توحید است و اگر وحدت از بین برود، توحید نیز از بین خواهد رفت.
 
در این دیدار در زمینه مسائل، معضلات، آسیبهای اجتماعی و بسترهای مناسب فرهنگی بحث و تبادل نظر شد که مشاور فرهنگی بازرس ویژه ریاست جمهوری قول مساعدت و همکاری در زمینه فرهنگی را دادند.
کد مطلب 1060159

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