قهرمانان کشتی فرنگی جوانان به رقابت های جهانی می روند

به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم کشتی فرنگی جوانان که با برگزاری چند مرحله اردو که بیشتر به صورت مشترک با تیم بزرگسالان بوده و حضور در یک تورنمنت بین المللی در بلغارستان، 75 درصد ترکیب تیم ایران در رقابت های قهرمانی جوانان آسیا که 22 خردادماه در چین آغاز می شود را شناخته است.



کادر فنی جدید که امسال نسبت به سال گذشته ترکیب دگرگون شده ای را در اختیار داشته و کار سختی را با نفرات محدود پیش رو دارد اعلام کرده دارندگان مدال طلای رقابت های شانگهای راهی رقابت های جهانی مجارستان در مردادماه می شوند.

تیم کشتی فرنگی جوانان ایران سال گذشته با هدایت فرهاد اسماعیل نژاد و با کسب چند مدال رنگارنگ در رقابت های جهانی ترکیه به مقام نایب قهرمانی جهان رسید اما با تصمیم محمد بنا و موافقت فدراسیون این مربی جای خود را به ناصر نوربخش مربی تیم ملی داد، که البته این مربی با دانش شهریاری از تیم پرمهره سال گذشته هیچ کشتی گیری را در اختیار نداشته و کار سختی را پیش رو دارد.